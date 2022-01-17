Bursa’da boya fabrikasında çıkan yangının sebebi belli oldu

BURSA (DÜNYA) - Gece saat 03.00 sularında merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Rudolf Duraner boya fabrikasında yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili firma yetkililerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yangın nedeniyle bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı, çevre fabrikaların da zarar görmediği belirtildi. “Tehlikeli kimyasallar ile üretim yapılmadığından çevreye zarar da söz konusu değildir” denilen açıklamada, fabrikanın ana reaktörlerinde bir hasar söz konusu olmadığı için üretimin en kısa zamanda yeniden başlayacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda 2,5 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alınmıştır. Öncelikle vurgulamak isteriz ki, yangın nedeni ile hem çalışanlarımızda hem de müdahale edenlerde bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmemesi en büyük tesellimizdir. Çevremizdeki komşu fabrikalarımız da bir zarar görmemiştir. Tehlikeli kimyasallar ile üretim yapılmadığından çevreye zarar da söz konusu değildir. Yangın, insana, komşu fabrikalara ve çevreye bir zarar vermemiştir. Fabrikamızın ana reaktörlerinde bir hasar söz konusu olmadığından üretim en kısa zamanda yeniden başlayacaktır. Üretim ve sevkiyatımızı grubumuz bünyesinde yer alan yine Bursa OSB’deki kardeş firmalarımızda devam ettireceğimizden müşterilerimizin de endişeleneceği bir durum söz konusu değildir.”