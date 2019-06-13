Bursa’da cezaevi mahkumlarına eldiven diktirip, ihraç ediyor

13 Haziran 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa’da 39 yıldır eldiven imalatı yapan BES Eldiven, hem mahkumlara meslek öğretip, dışarıdaki hayatla bağını koparmamak hem de uzun zamandır yaşadıkları kalifiye eleman sorununa çare olmak amacıyla Bursa E-Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Bu kapsamda, cezaevine makine ve malzemelerini de temin ederek, küçük bir atölye kuran BES, şu ana kadar 10 mahkuma eğitim verdi. BES Eldiven bugün, mahkumlara diktirdiği eldivenleri ihraç da etmeye başladı.

“Tahliye olunca fabrikamızda çalışabilirler”

“İstihdama çok farklı yönden yaklaştık” diyen Bursa Eldiven Sanayi (BES) Genel Müdürü Ahmet Bulut, Bursa’da erkek koğuşunda 10 kişiyle başladıkları bu sosyal sorumluluk projesinin etkisini genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Yaşadıkları genç ve nitelikli eleman sıkıntısına böyle bir çözüm bulduklarını, bu sayede mahkumların da bir meslek edindiğini belirten Bulut, “Şu an bize fason iş yapıyorlar. Yakın zamanda para kazanmaya da başlayacaklar. Artık iş sahibi oluyorlar. Bu işi öğrenenleri, cezası bittiğinde eğer isterlerse fabrikamızda çalışabilecekler” dedi.

Hedef 100 mahkuma ulaşmak

10 kişiyle başlattıkları projede, 100 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Ahmet Bulut, protokolün mart ayında imzalandığını ve bir yıl geçerli olduğunu ifade etti. Bulut, süreyi uzatmak istediklerini sözlerine ekledi. Aynı zamanda kadınları da sanayiye katmak, üretmelerini sağlamak amacıyla da sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini anımsatan Ahmet Bulut, ev kadınlarının evlerinde eldiven dikmesini ve ev ekonomisine katkı sağlamasını desteklediklerini söyledi.

Ev kadınlarını da istihdama dahil etmek istiyor

Bursa İhtisas Deri OSB’de yatırımını gerçekleştirdikleri yeni fabrikaya yılsonuna kadar taşınacaklarının bilgisini veren Bulut, “Şu an bulunduğumuz tesisimizi de atölyeye çevirip, kadınlara kurs vermek istiyoruz. Kursu başarıyla tamamlayanlara evlerinde üretim yapmaları için makine vereceğiz. Böylece kadın istihdamına katkı koymayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. Pilot uygulamaya başladıklarını kaydeden Bulut, projeyi hayata geçirmek için devlet desteği talep ettikleri aktardı.

“İthalata karşı destekçi olunursa, işimize daha çok sahip çıkarız”

Deri eldiven sektörünün saraciye yöntemiyle dikilmesi nedeniyle istihdama çok açık olduğunun altını çizen Ahmet Bulut, özel sipariş ve butik üretim de yapılabildiğini söyledi. Bulut, “Hükümetin sektörümüzde yerli üreticiyi, ithalata karşı desteklemesi durumunda, her geçen gün meslektaşlarımızın imalatını ve istihdamını artıracağına inanıyorum. Öte yandan, ithal gelen kişisel koruyucu donanımların da denetlenerek ülkemize girmesi, sektörümüze olan güveni artırıyor. İthalatta da daha sağlıklı ve kaliteli ürünler geliyor” dedi. Bursa’da üretimin yanı sıra Mersin’de de fason üretim yaptırdıklarını söyleyen Bulut, toplamda 42 kişi istihdam ettiklerini ifade etti. Bulut, öte yandan, Avrupa’ya deri ihracatı da yaptıklarını belirtti.

Butik imalatıyla öne çıkıyor

Butik hizmet veren BES, araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda krom seviyesi sıfır olan tamamen doğal ve organik deri eldiven üretimi gerçekleştirdi. Krom seviyesi sıfır olan organik deri eldivenin Türkiye’de muadili bulunmuyor. Ürünün insan sağlığına zararlı olmadığını da Oeko-Tex Standart 100 sertifikası ile uluslararası anlamda belgelendiren BES, ürünün ilk ihracatını İtalya’ya yaptı. Ağırlıklı olarak sanayi ve ağır sanayiye yönelik ortamlarda çalışan personelin ellerini, mekanik risklerden ve metal parçalarından korumak amaçlı deri tekstil karışımı ve sırf deri eldiven imalatı yaptıklarını söyleyen Ahmet Bulut, otomotiv, mermer ocakları ile döküm gibi ağır sanayi alanlarına ürün verdiklerini aktardı.

Organik deri eldivenin Türkiye’de muadili yok

Kurulduğu günden bu yana Ar-Ge merkezi gibi çalışan BES, alanında birçok ilke de imza attı. Son ürünlerinden krom seviyesi sıfır olan organik deri eldivene de değinen Bulut, “Türkiye’de muadili bulunmayan ürünün insan sağlığına zararlı olmadığını Oeko-Tex Standart 100 sertifikası ile uluslararası anlamda belgelendirdik. Bu eldivende daha sonra kanserojen maddeye dönüşen krom kullanmıyoruz. Deriyi bitkisel doğal ürünlerle imal ediyoruz. Normal derinin desimetresi 3 lira civarındayken, krom kullanılmayan eldivende bu rakam 7 liraya kadar yükseliyor. Siparişe göre üretimine başladığımız organik eldivenlerin ilk ihracatını da İtalya’ya gerçekleştirdik. Seri üretimine de başladık” ifadelerini kullandı. Üretimin yüzde 10’unu ihracata kanalize ettiklerini de belirten Bulut, “Bu sene özellikle Avrupa’yı odağımıza aldık. 2018’de ciroda yüzde 20 seviyesinde artış yakaladık. Bu yılsonunda da yüzde 13 ila 15 seviyesinde ciro artışı öngörüyoruz” dedi.