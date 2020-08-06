Bursa'da dev satış

06 Ağustos 2020

KERİM ÜLKER

Bursa'nın en büyük sanayi şirketlerinden Coşkunöz Holding'in 3 büyük ortağından biri olan Besler Ailesi'nin yönettiği Copa Endüstriyel Ürünler şirketi, iklimlendirme alanının önemli oyuncularından Yapıloji İnşaat'ın ana hissedarı oluyor.

Copa, Yapıloji İnşaat Taahhüt Doğalgaz Soğutma Sistemleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yüzde 51 oranındaki hisselerini devralmak için görüşmelere başladı.

Coşkunöz kurdu, ortağına devretti

1992 yılında Kemal Coşkunöz tarafından kurulan Copa Isı Sistemleri; Türkiye’nin en büyük kapasiteli çelik panel radyatör üreticilerinden biri olarak biliniyor. Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 26 bin metrekarelik üretim tesisinde yüzde 100 Türk sermayesi ile yılda 3 milyon metretül çelik panel radyatör kapasitesine sahip tesiste, panel radyatör, dekoratif radyatör, alüminyum radyatör, havlupan, klima, radyatör vanaları ve montaj aksesuar ürünleri üretiliyor.

4 kıtada 40'tan fazla ülkede faaliyet Gösteren Copa, Türkiye’de 30, yurtdışında ise 60’ın üzerinde distribütör bayisine sahip.

2018'de Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Isı Sistemleri A.Ş. ortaklık yapısında yeniden yapılanma sürecine giren Copa'da yönetim Coşkunöz Holding’in üç büyük ortağından biri olan, Besler Ailesi tarafına geçmişti.

3 kentte 4 şubesi var

Copa'nın ana hissedar olduğu Yapıloji ise 2008' de kuruldu. Yapıloji, doğalgaz, ısıtma, soğutma, tesisat ve dekorasyon ürünlerini Bursa, Eskişehir, Düzce ve Balıkesir şubeleri ile Güney Marmara başta olmak üzere tüm Türkiye'ye toptan satış ve pazarlamasını yapıyor. Copa gibi Bursa merkezli olan Yapıloji'nin 3 farklı kentte 4 şubesi var.