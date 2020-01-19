Bursa’da üretilen tasarım ödüllü T-Car Antalya’da turizm sektörüyle buluştu

19 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Üretimine 2018 yılında başlanan TRAGGER Yeni Nesil Elektrikli Hizmet Araçları, 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da düzenlenen 31.Hotel Equipment ve 27.Food Product Fuarı ANFAŞ’ta yerini aldı. TRAGGER standını ziyaret eden Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar araçları yakından inceledi.

Sergilenen ürünler arasında bu sene Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde ‘İyi Tasarım Ödülü’nü almaya hak kazanan ve Transfer Serisinde yer alan T-Car büyük ilgi gördü. Geliştirdikleri T-Car ile ilgili bilgi veren TRAGGER Kurucu Ortak Ali Serdar Emre şunları söyledi: “TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Aracı Ailesi’nde 20 yılı aşkın mühendislik ve tasarım deneyiminin ürünü. Tasarımı, mühendisliği ve sermayesiyle yerli bir yatırım olan T-Car, Bursa Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretiliyor. Aracımız; fonksiyon, dayanıklılık, performans ve konfor gibi özellikler dikkate alınarak yapılan mühendislik çalışmalarının sonucu olarak doğdu. Ürünlerin tasarım sürecinde ayrıca yalınlık ve kolay algılanma gibi unsurlar dikkate alındı. Aracımız; turistik tesisler, oteller ve tatil köylerinde personel ve yük taşıma özelliğine sahip. Benzersiz diz mesafesi ve geniş olduğu kadar konforlu koltuklarıyla üst seviyede yolcu konforu sağlayan araç, kullanıcıların istediği her özelliğe kolayca erişebilmesiyle kullanım konforu konusunda da iddialı.”