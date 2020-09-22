Bursa'dan 35 ülkeye yerli elektrikli golf ve hizmet aracı ihracatı

22 Eylül 2020

PILOTCAR, Nilüfer OSB’deki fabrikasında ürettiği araçların iç pazarın yanı yaklaşık 35 ülkeye ihraç ediyor. Yurt içinde bazı kurum ve kuruluşlar ile havaalanları ve hastanelerde kullanılan araçlar, 2-8 kişiklik perfonel taşımaya kadar değişiklik gösteriyor. Türkiye'de alanındaki pazarın yüzde 65'ini elinde bulunduran firma, üretiminin yarısını başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD'ye gönderiyor.

PILOTCAR Genel Müdürü Şükrü Özkılıç, üretim serüvenlerinin 1963 yılında başladığını söyledi.

Aynı adı taşıyan dedesi ülkenin ilk pilotlarından olduğu için firmanın isminde pilot ifadesinin yer aldığını belirten Özkılıç, "Dedem Türkiye'nin ilk otobüs karoseri imalatçılarından ve ilk fonksiyonel şoför koltuğunu üreten kişi. Biz de üçüncü nesil olarak Türkiye'de ilk elektrikli golf ve hizmet araçlarını üretiyoruz. Bu işe ilk başladığımızda elektrikli golf aracı üretmek üzere kendimizi konumlandırdık fakat piyasadaki ihtiyaçlar ve durum değerlendirmesi neticesinde bu işin daha çok hizmet araçları tarafına kaydırmamız gerektiğini düşündük." ifadelerini kullandı.

Özkılıç, Türkiye'de pazar lideri olduktan sonra ürünleri ihraç etmeye başladıklarını aktardı.

"Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD öncelikli pazarlarımız"

Şu anda 35 ülkeye dış satım yaptıklarını anlatan Özkılıç, şöyle devam etti: "İki yıl önce ABD'de bir üretim tesisi kurduk. Orada montajladığımız araçlarla ABD'nin iç pazarına da elektrikli golf ve hizmet aracı satmaya başladık. Biz bu işe girmeden önce Türkiye'deki pazar tamamen yabancı oyuncuların elindeydi. Biz pazara girdikten sonra Türkiye pazarındaki payımızın yüzde 65 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üretimimizin yarısı ihraç ediliyor ancak hedefimiz bunu yüzde 70-80 bandına taşımak. Türkiye büyük bir pazar ancak dünya daha büyük pazar. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD öncelikli pazarlarımız."

Ürettikleri araçların güçlü motor ve altyapıya sahip olduğunu dile getiren Özkılıç, bu sayede yabancı rakiplerin birkaç adım önüne geçmeyi başardıklarını belirtti. Her türlü parçanın en kalitelisi ve en yüksek performanslısını kullanmaya çalıştıklarına değinen Özkılıç, "Biz aslında ucuz araç değil kaliteli ve ulaşılır bir araç yapmak peşindeyiz. Bunu da şimdiye kadar ciddi oranda başardığımızı düşünüyoruz. Araçlardaki yerlilik oranımız yüzde 82. Bu ciddi bir oran. Biz bu serüvene yüzde 60 yerlilik oranıyla başlamıştık. Her geçen gün yerlilik oranını artırmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Özkılıç, araçlarda kurşun asit ve lityum pil paketleri kullandıklarını bildirdi.

Türkiye'de yüzlerce kuruluşun yanı sıra otel, marina, liman, üniversite ve özel alanlarda da araçlarının yaygın bir şekilde hizmet verdiğini ifade eden Özkılıç, "Araçlarımızın çizimi, tasarımı, seri üretime alınması ve üretilmesinde tamamen kendi bünyemizde çözümler üretiyoruz. Tamamen Türk mühendislerimiz ve Türk çalışanlarımızla aslında gerçekten yerli bir iş yapıyoruz. Bu anlamda da gururluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA