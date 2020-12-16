Bursa’dan Belaruslu petrokimya devine teknoloji ihracatı

Yoğunluklu olarak otomotiv ve havacılık sektöründe kullanılan plastik hammaddelerini üreten Grodno Azot, katkılı polimerik hammaddelerin üretimi için Bursalı plastik işleme makineleri üreticisi Polimer Teknik aracılığıyla teknoloji yatırımı yaptı. Belarus’un kamu iştiraki olan ve ülkedeki tek poliamid hammadde üreticisi olan Grodno Azot, 2 binin üzerindeki istihdamı ile ülkenin en büyük şirketleri arasında yer alıyor.

2019 yılı içinde Polimer Teknik dahil olmak üzere batı Avrupalı ekstrüder üreticilerinden de teknik ve ticari teklifler topladıklarını belirten Grodno Azot Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Nikolayevich Litvin, “Yaptığımız fizibilite çalışmaları sonucunda Polimer Teknik yüksek nitelikteki gereksinimlerimize cevap oluşturabilecek taahhütleri bizlere sağladı. Siparişini vermiş olduğumuz iki poex T60 ekstrüder hattımız yaz mevsimi sonunda üretime başladı.” dedi.

Online makine kurulumu yapıldı

Makine teslimat ve kurulum sürecinin koronavirüs salgınının yoğun yaşandığı aylarda gerçekleştiğini belirten Litvin, “Teslimat döneminde alışılmadık bir durum yaşadık ve makinelerimizin tüm kurulum ve devreye alma işleri modern küresel ekonominin en zor dönemlerinden biri olan koronavirüs salgını sırasında gerçekleşti. Birçok ülkedeki katı karantina kuralları ve seyahat yasaklarının olduğu dönemde Polimer Teknik uzmanları tesisimize uzaktan bağlanarak, neredeyse 24 saat iletişim halinde hatların devreye alınması için çaba gösterdiler. Yaptığımız bu yatırım, Grodno Azot’un güvenilir ve modern ekonomik büyümesinde dinamo etkisi yaratacak.” diye konuştu.

Polimer Teknik Genel Müdürü Ersel Filiz ise, “Bir taraftan video konferanslarla, diğer taraftan yazılımdan gelen verileri takip ederek hatların kurulumunu gerçekleştirdik. Müşterimizin bize güveni ve talepleri neticesinde hiçbir personelimiz yurt dışına gitmeden Bursa fabrikamızdan Beyaz Rusya’ya hat kurulumunu gerçekleştirmiş olduk. Pandemi başlamadan bir sene öncesi yatırımını yaptığımız uzaktan servis hizmetimiz ile ne kadar doğru bir adım atmış olduğumuzu tecrübe ettik.” şeklinde konuştu.