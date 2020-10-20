Bursagaz, Uludağ'a 16 milyon TL yatırımla 30 kilometre hat döşedi

20 Ekim 2020

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Bursagaz, Türkiye’de kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ’a doğal gaz hizmeti vermeye başladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Bursagaz’ın yaptığı 16 milyon TL yatırım ile 12 ay süren altyapı çalışmaları kapsamında 21 kilometre çelik, 9 kilometre polietilen hat döşendi. Çobankaya, 1. Oteller Bölgesi, 2. Oteller Bölgesi, Sarıalan ve Kirazlıyayla Sanatoryum mevkiinde bulunan vatandaşlar ve işletmeler, kış mevsimi başlamadan doğal gazı kullanma imkânına kavuştu.

Verilen bilgiye göre, 2019 yılında 125 milyon TL yatırım ile 6 bin 700 kilometrelik şebeke altyapısına ulaşan Bursagaz, 2020’nin ilk 9 ayında yaptığı 94 milyon TL’lik yatırımı yılsonuna kadar yaklaşık 140 milyon TL'ye çıkartarak 7 bin kilometrelik şebeke altyapısına ulaşmayı hedefliyor.

"Doğal gaz Uludağ'ın yaşan standardını artıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olarak, lisans alanımızdaki tüm bölgelere kesintisiz ve güvenli gaz arzı sağlama hedefiyle operasyonlarımızı yürütüyoruz. Kovid-19 ile mücadele sürecinde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda hedeflerimiz doğrultusunda Uludağ’a doğal gaz ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Oteller Bölgesi, her yıl binlerce turist ağırlarken kayak ve kış turizminde ülkemizin önemli bir merkez olmasına katkıda bulunuyor. Böylesine önemli bir bölgeye doğal gazı ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Bursamızın simgesi ve beyaz cenneti Uludağ’ın doğal gaz ile buluşması aynı zamanda çevre kirliliğinin azalmasına, ısınma ihtiyacının en güvenli ve en ekonomik yoldan karşılanmasına ve enerji tasarrufuna da katkıda bulunacaktır. Doğal gazın Uludağ’ın yaşam standardını çok daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyoruz. Şu anda tüm işletmelerle temas halindeyiz. Abonelik işlemlerini hızla gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Kaynak: AA