Bursagaz ve Kayserigaz’ın Aksa Doğalgaz’a devri tamamlandı

Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri’de faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerini satın aldı. SOCAR Türkiye ile yürütülen satın alma sürecinin tamamlanmasıyla Aksa Doğalgaz, Avrupa’nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketleri arasında dördüncü sıraya yerleşti.

Konuya yönelik açıklamada bulunan Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olarak lisans sayımızı 21’den 23’e çıkardık. Bugün itibarıyla 327 ilçe ve beldeye gaz arzı sağlıyoruz. Şebeke uzunluğumuz yüzde 31 artışla 62 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 36 artarak 7,3 milyona ulaştı. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yıllık doğal gaz miktarı yüzde 27’lik bir büyümeyle 13,3 milyar metreküpe yükseldi" dedi.

Yakın dönemde, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’na göre ‘Enerji Sektörünün En İtibarlı Markası’ ünvanına değer görüldüklerini ifade eden Arslan, "Bu ödül, abonelerimiz ile olan güçlü bağımızı ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değeri yansıtması açısından oldukça önemli. Kazancı Holding’in yarım asrı aşan bilgi ve tecrübesinden güç alarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizin ve dünyamızın enerji geleceğine katkımızı derinleştirmeye devam edeceğiz" dedi.