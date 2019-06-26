Bursagaz’ın kazananları belli oldu

26 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursagaz tarafından doğal gaza geçiş konusunda bilincin artırılması ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan “Tam Gaz” kampanyasında ilk haftanın kazananlarına Bursagaz Genel Müdürlük binasında yapılan törenle ödülleri verildi.

Kampanya kapsamında bu hafta Ahmet Akdağ’a kombi, Seyfettin Sav, Mustafa Sümer ve Nevin Çelik’e 500 metreküp doğal gaz ve Bursagaz promosyonları ile Bursaspor tişörtü gibi çeşitli hediyeler verildi.

Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Kurulduğumuz günden bu yana sadece Bursamızın her noktasına doğal gazı ulaştırmayı değil aynı zamanda en güvenilir, konforlu ve temiz yakıt olan doğal gazın kullanımını da yaygınlaştırmayı kendimize görev edindik. Bu kampanya ile bölgelerinde doğal gaz hattı bulunan ancak hala doğal gaz dönüşümünü yaptırmamış olan vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla doğal gaz dönüşüm fırsatı sunuyor ve katılanlara değerli hediyeler veriyoruz. Yoğun ilgi gören bu kampanyamız ile Bursalılara ekonomik ve verimli bir yakıt olan doğal gaza geçerek yaşamlarını daha da kolaylaştırma fırsatını sunuyoruz. Ayrıca, çevreci ve verimli olması nedeniyle de bu güzel kentimizin hava kirliliğini de azaltıyoruz” dedi.

Bursagaz’ın temiz, verimli, güvenli ve ekonomik oluşu ile tüketicilere büyük avantajlar sunan doğal gazı Bursa’da yaygınlaştırmak için başlattığı “Tam Gaz” kampanyası 31 Ağustos’a kadar devam edecek. “Doğal Gaza Geçmenin Şimdi Tam Zamanı!” sloganıyla Bursa’nın tamamını doğal gazla buluşturmayı hedefleyen kampanya ile Bursalılar yaz mevsiminde doğal gaz dönüşümlerini ekonomik ve avantajlı fiyatlarla, kolayca yapabilecek.