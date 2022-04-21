Bursalı Asya Grup, yeni projelerle ulusala açıldı

DÜNYA (BURSA) - Asya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karip, Senkron Grup ile dört büyük proje için sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Edirne, İstanbul ve Bursa’da toplam dört projede hem proje tasarımı ve yönetimi hem de inşaat uygulamaları alanında iş birliğine gittik. Anlaşma kapsamında Edirne Teknokent projesinde, İstanbul Kartal’da 190 dairelik konut projesinde, Bursa’da biri 240 daireden diğeri de 224 daireden oluşan ve 50 bin metrekare ticari alana sahip iki projede; tasarım, danışmanlık, yönetim, organizasyon ve inşaat uygulama işlerinin tamamını şirketimiz yürütecek” dedi.

Projelerin startının bu yıl içinde verileceğini ifade eden Karip, teslimata da önümüzdeki yıl itibarıyla başlanacağını vurguladı.

2022 büyüme hedefi yüzde 60

Borsaya açık bir şirket olan Senkron Grup’la yaptıkları iş birliğiyle Asya Grup’un adını ulusal arenaya taşıdıklarının altını çizen Karip, “Bu yıl itibarıyla Türkiye genelinde de projelere imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2022’de geçen yıla göre yüzde 60 büyüme öngörüyoruz. Sektörde 10 yıllık tecrübeye sahibiz. Bugün ana faaliyet alanımızı sanayi tesisi, otel, konut ve villa inşaat taahhüt projeleri üretimi ile sanayi tesisi bakım ve onarım hizmetleri oluşturuyor. Her zaman kendi öz sermayemizle hareket ediyoruz. Üç yıl önce sektörde çeşitliliğe giderek dijital alanda da yatırım yapmaya başladık. Bu doğrultuda yapijet.com, ticaari.com ve tadilatör.com gibi inovatif girişimlere imza attık” şeklinde konuştu.