Bursalı duayen sanayici Ekinci vefat etti

01 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Doğu Pres Otomotiv A.Ş. ve Ekinci Teknik Isıl İşlem A.Ş. firmaların kurucusu, duayen sanayici Nurettin Ekinci vefat etti. 1952 doğumlu olan Ekinci’nin cenazesi bugün Bursa Organize Sanayi Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1989 yılında Doğu Pres firmasını kuran Nurettin Ekinci, burada otomotiv sektörü için formlu sac parçalar üretmeye başladı. Ekinci’nin sürekli gelişim ve yenilikçi vizyonunu benimseyen ve ürün gamında sızdırmazlık pulları, torna parçaları, enjektör gövdesi ve enjektöre ait alt parçalar yer alan Doğu Pres bugün, otomotiv sektörü için teknoloji üreten firmaların onaylanmış tedarikçisi. Bursa’da iki ayrı lokasyonda 550 çalışanla üretim yapan firmanın ürettiği parçalar Amerika’dan Japonya’ya kadar 18 ülkede 30’dan fazla müşteri tarafından kullanılıyor.

Doğu Pres A.Ş. bünyesinde 2005 yılında kurulan ve 2007 yılından bu yana bağımsız bir şirket olarak üretim ve pazarlama faaliyetlerine devam eden Ekinci Teknik Isıl İşlem ise otomotiv yan sanayinden savunma sanayine kadar pek çok alanda üretim yapan firmaya ısıl işlem hizmeti veriyor.

1952 doğumlu olan Nurettin Ekinci, evli ve 3 çocuk sahibiydi.