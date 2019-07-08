Bursalı Havlu, ‘Önce Çevre’ dedi

08 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma ve farkındalığı artırma adına harekete geçen Bursalı, Bursa’nın önemli sulama kaynaklarından biri olan Demirtaş Barajı’nın çevresinde çöp toplama organizasyonu gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıllarda dünyadaki en büyük çim kayağı alanlarından birine sahip olan ve uluslararası düzeyde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Demirtaş Barajı’nın etrafında gerçekleşen etkinliğe, yaklaşık 50 Bursalı çalışanı destek verdi.

Osmangazi Belediyesi iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte Bursalı çalışanları, barajın etrafında gelişigüzel atılan çöpleri tek tek toplarken, poşetlerde biriktirilen çöpleri ise Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri teslim aldı.

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, şirket olarak kuruldukları günden bu yana çevre hassasiyetiyle hareket ettiklerini belirterek, yarınlara daha yaşanabilir bir çevre bırakma noktasında herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini kaydetti. Bursalı olarak, tüm insanlığı ilgilendiren bu tür konularda sorumluluk almaya devam edeceklerinin altını çizen Alper Bursalı, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin öncelikli sorumluluğu, bu bilinçle hareket ederek doğamıza sahip çıkmalıyız” diye konuştu.