Bursa’lı hibrit Clio, iç pazar için teşvik bekliyor

26 Ocak 2020

Türkiye’de Bursa OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen ve markanın amiral modellerinden biri olan Clio yenilendi. Türkiye’de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL’den başlayan fiyatlarla 12 Şubat’ta tarihinden itibaren satışa sunulacak Yeni Clio, yılın ilk yarısında sadece benzinli ve dizel motor seçenekleri ile piyasaya sunulacak. Ayrıca e-ticaret online satış ile 300 müşteri, Yeni Clio’yu pazara sunulmadan önce özel fırsatlarla satın alabilecek.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Bursa’da haziran ayında üretimine başlanacak hibirt Clio’nun iç pazara sunulması için teşvik beklediklerini söyledi. Yeni Clio’nun geçen hafta Hatay’da gerçekleştirilen basın lansmanında konuşan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Clio’nun, B HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı ile bu segmentin lideri konumunda yer aldığını vurgulayarak, “Türkiye’nin en çok satılan 2. modeli olan Clio’nun 5. nesli olan Yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni Clio’nun Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi” dedi.

“Talebimizi ilettik, cevap bekliyoruz”

Yeni Clio’nun hibrit versiyonun Haziran ayından itibaren Bursa Fabrikası’nda üretilmesi planlanıyor. Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilen beşinci nesil Renault Clio için 300 milyon euroluk yatırım yapılırken, hibrit için de yaklaşık 100 milyon euro ek yatırım yapıldı. Berk Çağdaş, hibrit Clio’yu iç pazarda satmak için teşviğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu konudaki talepleri ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi. Çağdaş, “Hibrit motorlar Türkiye için yeni bir seçenek. Sadece bir marka bu konuyla ilgili Türkiye’de faaliyet gösteriyordu. Hibritte başka bir marka ürün sunmadığı için yalnızca bu marka teşvikten yararlanıyordu. Biz tabii ki gerek OYAK Renault olarak, gerekse Renault MAİS olarak gerekli çalışmaları yaptık ve ilgili kamu makamlarına sunduk. Başvurumuza cevap bekliyoruz. Ben hibrit sistemlerde tüm markaları kapsayıcı bir değişikliğin yakın zamanda olacağını düşünüyorum. Diğer marka nasıl alıyorsa bizim de ÖTV anlamında bir teşvik desteği almamız şeklinde olabilir” diye konuştu. .

İlerleyen yıllarda Cilo’daki hibrit motorun diğer modeller için de kullanılmasını temenni ettiklerini ifade eden Çağdaş, “Renault markası şimdilik sadece Clio’da hibrit kararı aldı. İlerleyen dönemlerde zaman içerisinde diğer modellerde de göreceğimize inanıyorum” dedi.

Teknoloji ve tasarımda iddiasını artırıyor







Yeni Clio’nun tasarımında daha sportif bir görünüm dikkat çekiyor. Yeni CMF-B platform, segmentinde iddialı bir iç hacim ve konfor vadediyor. Yeni teknolojilere bakıldığında ise 9.3’’ dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, Auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Yeni Clio’nun 391 litre hacimli bagajı segmentinin en iyisi iddiası ile geliyor. Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio’da kullanılan 360° kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7’’ kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ise bir üst segmente ait özellikler olarak dikkat çekiyor. Yeni Clio, ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) sistemi ile en üst seviyede güvenlik sunmayı amaçlıyor. ve konfor sunuyor. 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına ekleyen Yeni Clio, Türkiye’de yeni nesil dört benzinli ve iki dizel motor seçeneği ile müşterilere sunuluyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez Yeni Clio’da kullanılan yepyeni renkler olarak öne çıkıyor.