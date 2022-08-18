Bursalı iş insanı Gökçin Aras vefat etti

BURSA (DÜNYA) - 1955 doğumlu, 67 yaşında olan Üçge Fabrikası sahibi iş insanı ve Bursaspor eski yöneticisi Gökçin Aras, bir aydır yoğun bakımda olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze Cuma günü defnedilecek

Üçge Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras'ın cenazesi Cuma günü öğle namazına müteakip Bursa Organize Sanayi Bölgesi camisinden kaldırılarak, Nilüfer Fethiye mezarlığına defnedilecek.

Gökçin Aras kimdir?

Aras, 1976 yılında henüz 21 yaşındayken, 2 kişiyle market ekipmanları üretimine başladı. Yanına kardeşi Yalçın Aras'ı alan Aras, şirketin adını Gökçelik koydu. İki kişiden oluşan çalışan sayıları, 2000 yılında 400 kişiye, bin 200 metrekareden oluşan faaliyet alanları da 30 bin metrekareye çıktı. İlk zamanlarda Devlet Malzeme Ofisi için çelik dolaplar üretiyordu. Ardından işler gelişmeye başladıkça yerli pazardaki ağırlığı artmaya başladı. Aras, durumdan cesaret alarak, "market arabaları" konusunda dünya devi Alman Wanzl firmasının Türkiye ve Orta Asya Distribütörlüğü'nü aldı. Bu ivmenin de katkısıyla Gima ve Migros'ların yapılanmasında Gökçelik etkin rol oynadı. Sonuç olarak da Türkiye'deki yapı marketlerinin yüzde 99'u tercih eder hale geldi. Gökçelik olarak kurulan şirketin ismini, 1980'li yıllardan itibaren ÜÇGE olarak değiştirdi. 4 yıllık geçmişe rağmen 1980'li yıllardan itibaren Rusya, İngiltere, Azerbaycan, İtalya, Avusturya, Bulgaristan ve Irak gibi ülkelere "mağaza donanım ekipmanları" ihraç eder hale geldi. Dünyanın 5 kıtasında 10'dan fazla ülkeye ihracat yapan firmayı kuran Gökçin Aras, 67 yaşındaydı.