Bursalı Madosan’a Avrupalı ortak

13 Ağustos 2020

Kerim ÜLKER

Avrupa’nın en köklü raf şirketlerinden Umdash, Türkiye’ye hızlı girdi. 150 yılı aşkın bir geçmişi olan Avusturyalı dev, Bursalı Madosan ve iştiraki Rasis Raf’ın yüzde 55’ini satın alıyor. Anlaşma sağlanırsa Avusturyalı Umdasch Store Makers, Ortadoğu’daki ilk yatırımını Madosan Market Donanım şirketi ile yapmış olacak. Saygın Ailesi tarafından yönetilen Madosan, 27 yıl önce kuruldu. Bursa’daki Hasanağa Organizesi Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare üretim alanında üretim yapan Madosan’ın 130’dan fazla çalışanı var. Sanayiden perakendeye, kırtasiyeden eczaneye, büyük marketlerden zincir mağazalara kadar geniş alanda raf üretimi gerçekleştiren şirket, 73 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Toplam çalışan sayısı 8 bin

Türk şirkete ortak olan Avusturyalı firma ise 1868 yılında Stefan Hopferwieser tarafından kuruldu. 28'den fazla ülke faaliyet gösteren firmanın 1.500 çalışanı bulunuyor. Şirketin bağlı bulunduğu Umdasch Group ise 4 nesildir aynı aile tarafından yönetiliyor. Birçok sektörde bulunan Umdasch Group’un ise toplam 8 bin çalışanı var.