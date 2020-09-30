Bursalı’ya uluslararası alanda 9 ödül birden

30 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA) - Global endüstriyel ürün markası Nuacotton ile kısa süre önce, iş dünyasının uluslararası düzeydeki en büyük ödüllerinden biri olan American Business Awards’da 2 ayrı ödüle layık görülen Bursalı’dan yeni bir ödül haberi geldi. Bursalı, bu kez de dünyanın en prestijli iş dünyası yarışması olarak gösterilen, çeşitli kategorilerde dünyanın en başarılı kurumlarının ödüllendirildiği International Business Awards’da (Uluslararası İş Ödülleri) tam 9 ödül birden aldı. International Business Awards ödül töreni 1 Aralık Salı günü online olarak yapılacak. Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, “Bursalı olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bursalı ve global endüstriyel ürün markamız Nuacotton ile başvurduğumuz tüm kategorilerde ödül aldık. Bu bizim için çok gurur verici. Ar-Ge ve tasarıma dayalı yenilikçi çalışmalarla gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz sayesinde bu başarılara imza atıyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve sürekli iyileştirme anlayışıyla, kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı bu tür ödüllerle taçlandırmak bizim için eşsiz bir mutluluk” dedi. Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge & Tasarım Merkezi unvanı ile ürünlerini ileri teknoloji ile ürettiklerini dile getiren Alper Bursalı, “Kurulduğumuz günden bu yana bilgi ve teknoloji temelli yenilikçi çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmak adına var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Bursalı ve Nuacotton markalarıyla başvurdu

Firma, yarışmaya Bursalı markasıyla başvurduğu “Bilim veya Teknolojide Başarı”, “Yılın Şirketi - Giyim, Güzellik ve Moda” kategorilerinde altın ödüle hak kazanırken; “Yılın En Yenilikçi Şirketi”, “Yılın Şirketi - Tüketici Ürünleri” kategorilerinde ise gümüş ödül aldı. Global endüstriyel ürün markası Nuacotton ile başvurduğu “Tüketici Ürünleri - Ev Ürünleri”, “Yılın Sağlık, Güvenlik ve Çevre Programı”, “Tüketici Ürünleri - Diğer” kategorilerinde altın ödüle layık görülürken; “Yılın İnovasyonu - Tüketici Ürünleri Endüstrileri”, “Sağlık ve İlaç – Ürün” kategorilerinde de gümüş ödülün sahibi oldu.