Bursa'nın inşaat devi Atış Yapı, konkordato ilan etti!

Bursa’da konut ve alışveriş merkezi projeleriyle tanınan inşaat şirketi Atış Yapı, ekonomik ve finansal dalgalanmalar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin başvurusu üzerine Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından geçici mühlet kararı verildi.

Atış Yapı, konkordato sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda son dönemde oluşan algı ve "itibarsızlaştırma söylemleri" üzerine bilgilendirme yapma gereği duyduklarını belirtti. Açıklamada, şirketin 20 yılı aşkın süredir inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği ve bu süre zarfında yerli sermayeli lider markalardan biri haline geldiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milyarlarca liralık yatırımı hayata geçiren şirketimiz, bankacılık işlemlerini bugüne kadar zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmiş, tedarikçileri, personeli ve müşterilerinin tüm taleplerini karşılamıştır. Bu süreçte 3 binden fazla firmaya iş imkânı sunulmuştur.”

Şirket, yalnızca yurt içindeki projeleriyle değil, yurt dışı yatırımlarıyla da Türkiye ekonomisine katkı sunduğunu belirtti. 30’dan fazla ülkeden yatırımcıyı ülkeye kazandırdıklarını ifade eden Atış Yapı, şu anda 75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yönettiklerini ve Türkiye’nin en büyük üç gayrimenkul yatırım fonundan birine sahip olduklarını kaydetti.

"Konkordato süreci üretimin devamlılığı için başlatıldı"

Açıklamada, yaşanan ekonomik koşulların gayrimenkul sektöründe ciddi dalgalanmalara neden olduğu belirtilerek, “Atış Yapı olarak konkordato sürecine, üretim faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak ve tüm ticari yükümlülüklerimizi yeniden yapılandırarak daha sağlıklı bir finansal yapıya ulaşmak amacıyla girdik” denildi.

Sürecin şirketin mali ve operasyonel açıdan yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayacağı belirtilirken, geçici mühlet süreci boyunca şeffaflık ve dürüstlük ilkelerinin esas alınacağı, tedarikçiler, müşteriler ve yatırımcılarla düzenli iletişim kurulacağı ifade edildi.

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de sağlam projelerimiz, şeffaf iş modelimiz ve güçlü duruşumuzla Bursa’ya ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Tedarikçilerimizden ve tüm paydaşlarımızdan bu süreçte desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz.”