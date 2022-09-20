Bursa’nın pet şişeleri Avrupa’nın geri dönüştürülmüş kreasyonlarını oluşturacak

ZEHRA ORUÇ GÜLTAŞ

BURSA - Üretimde sürdürülebilirlik ilkesini de benimseyen Altınsu Tekstil, katma değerli üretimini geri dönüştürülmüş hammadde ile artırıyor. Altınsu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altınsu, “Global pazarda büyük paya sahip olan markalar, 2023 yılında ürünlerinde sürdürülebilir ham madde kullanımını hedeflediğini 2018 yılı itibariyle duyurmuştu. Piyasada sürdülebilirliğin önem kazandığı bu süreçte hammaddenin polyester cips ürününü de bugün itibari ile tesisimizde üretebilir kabiliyeti kazanmış bulunmaktayız. Pet şişeden tutun da kullanılmış polyester ürünlerini yeniden hayata kazandırmak için gerekli olan üretim parkuruna sahibiz. Üretimimizden çıkan deşenlerimizi de değerlendirerek, fire oranımızı yok denecek seviyelere taşıyoruz. Öte yandan atıkların yeniden üretime kazandırılması ile çevreye ciddi oranda katkı sağlıyoruz. İplik fabrikalarından kırıntı iplikleri topluyor ve yeniden hammaddeye çevirip, iplik üretip ihracat ediyoruz. Türkiye’de tekiz” dedi. Geri dönüşüm teknolojisine yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerinden de bahseden Altınsu, “Şu an ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50’si geri dönüştürülmüş hammadde, yüzde 50’si orijinal hammaddeden elde ediyoruz. Pet kırığının geri kazanımı ile birlikte geri dönüştürülmüş malzeme kullanımında yüzde 100’e ulaşacağız. Aynı zamanda ithalatın önünü keseceğiz. Yıldırım Belediyesi’nin pet toplama ünitesinden faydalanarak, onların topladığı pet kırıklarını da alıp, Avrupa’nın ürünlerinde kullanmaya talibiz” şeklinde konuştu. Tekstil sektöründe entegre bir tesis olduklarından bahseden Hasan Altınsu, orta vadede konfeksiyon alanına da girerek, tam entegre bir tesise kavuşmayı hedeflediklerini söyledi.

Baba mesleği olan tekstil sektörüne, 16’lı yaşlarda Almanya’da merak saldığını anlatan Altınsu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altınsu, Almanya’dan otomatik dokuma tezgah sistemini Bursa’ya getirdi, ardından da ihracata başladı. Erkek giyim markalarına floş astar imalatı ile başladığı üretim serüvenini bugün, kadın giyime yönelik kumaş üretimi ile sürdürdüklerini aktaran Hasan Altınsu, “Türkiye’deki tek astar üreticisi iken büyük markalara ürün veriyorduk. 10 yıl bu ürün grubunun imalatını yaptıktan sonra 2012’de Bicomponent iplikten üretilen kumaşları keşfettik. Kore’den iplik getirdik. 2015-2016’da 10 milyon dolar ithalata giderken, Kore’de kullanılan iplik makinelerini getirdik. 2018 yılında Türkiye’de üretilmeyen ve kadın dış giyiminde kullanılan ipliklerin üretimini başlattık” dedi.

Yılsonunda 45 milyon dolar ciro hedefliyor

2021 yılını 34 milyon dolarlık ciro ile kapattıklarını belirten Hasan Altınsu, bu yılın ilk yarısını büyüme ile geçirdiklerini, yılsonu hedefin ise 45 milyon dolarlık ciro olduğunu bildirdi. Altınsu, “2023 yılına dair beklentim çok büyük. Bu ay içinde İspanya’ya gideceğim. Geri dönüşüme yönelik projelerimiz ile alakalı davet aldık. Avrupa 2025 yılında global mağazalarına atık kumbarası koyacak. Biz de projeye dahil olmaya ve atık kumbarasındaki ürünlerin geri dönüşümüne talibiz” dedi.

“Direkt ihracatı artırmanın peşindeyiz”

Toplamda 50 bin metrekarelik alanda, iki lokasyonda gerçekleştirdikleri üretimi 650 kişilik istihdam ile sağladıklarını ifade eden Hasan Altınsu, orta vadede hedefin bin istihdama çıkmak olduğunu söyledi. Üretimin yüzde 75’inini yurtdışına çıktığını ancak ağırlıklı dolaylı ihracatçı konumunda olduklarını söyleyen Altınsu, direkt ihracat hacminin ise yıllık 10 ila 12 milyon dolar olduğunu açıkladı. Hasan Altınsu, “İhracatçı konfeksiyonlar ile birlikte 50 milyar dolarlık ihracata imza atıyoruz. İspanya, İngiltere, Cezayir, Fransa, Hollanda, Almanya başlıca ürünlerimizin kullanıldığı pazarlar. Direkt ihracat payımızı artırmanın peşindeyiz” diye konuştu.

Susuz boyahane ile su ayak izini küçültecek

İplik ve dokuma tesislerinde kullanılan suyu yüzde 80 geri kazanabildiklerini; boyahanedeki suyu ise arıtma tesislerine gönderdiklerini kaydeden Altınsu, üzerinde çalıştıkları susuz boyahane Ar-Ge projesine değinerek, “Halihazırda denemeleri yaptığımız bu proje ile ipliği direkt boyalı üreteceğiz. Bu sayede sudan da tasarruf edeceğiz. Akıllı motorlar ile elektrikten de tasarruf ediyoruz. Bunun yanı sıra 4,5 MW’lık RES projemizde de gelecek yıl düğmeye basacağız. Balıkesir Savaştepe’deki RES ile de ciddi bir elektrik tasarrufu sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Gümüş iyonlu maske imalatı ile ilki başardı

Pandemi döneminde de gümüş iyonlu maske imalatı ile Türkiye’de ilke imza attıklarından bahseden Hasan Altınsu, “Yeditepe Üniversitesi’nde test ettirdik ve Sağlık Bakanlığından belgelerimizi aldık. 10 dakikada koronayı yok ediyor” bilgisini verdi.