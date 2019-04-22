Burtom, şehir hastanelerinin ‘tıbbi görüntü’süne odaklandı

22 Nisan 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Tıbbi görüntüleme üzerine uzmanlaşan Burtom Sağlık Grubu bugün Türkiye’deki tıbbi görüntülemenin yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştiriyor. Bursa’da tıbbi görüntüleme üzerine 5 şubesi bulunan Burtom, ayrıca 4 tıp merkezinde de ağırlıklı olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon ile destekleyici branşlarda hizmet veriyor. Bursa dışında 10 ildeki kamu hastanelerinde ileri görüntüleme hizmeti verdiklerini belirten Burtom Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kılıç, şehir hastanelerinde de etkin olduklarını kaydetti. Kılıç, geçen yıl ekim ayında hizmete açılan Eskişehir Şehir Hastanesi’nin tıbbi görüntüleme, radyoterapi, onkoloji bölümü, nükleer tıp ve fizik tedavi bölümlerini kurdukların söyledi. Sadece Eskişehir’de bu alanda 10 milyon euro’ya yakın yatırım yaptıklarını belirten Erol Kılıç, hastanenin devreye girmesinin ardından buradaki organizasyon ve hizmetleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de alanında en iyi hizmet veren firma seçildiklerini ifade etti.

Bursa Şehir Hastanesi’nin görüntüleme hizmetleri

Bu yıl 19 Mayıs’ta tamamlanarak hizmete açılması planlanan Bursa Şehir Hastanesi’nde de yer aldıklarını dile getiren Kılıç, burada da radyoterapi, tıbbi görüntüleme, nükleer tıp, onkoloji bölümlerini 5 yıl süreyle işleteceklerini anlattı. Erol Kılıç, “Bursa Şehir Hastanesi projesinin ardından İstanbul İkitelli’deki hastane, İzmir ve Kocaeli şehir hastanelerinin de hizmetlerinin sağlaması için çalışmalara başladık” dedi. Kılıç, 2000 yılından bu yana kamuda görüntüleme hizmeti verdiklerine dikkat çekerek, Bursa’nın hem merkez hem de ilçelerdeki tüm hastanelerinin görüntüleme hizmetini verdiklerini söyledi.

Görüntülemedeki know how’u klinik hizmetlere de aktardı

Acıbadem Grubu’ndan satın aldıkları Konur Hastanesi’nde de cerrahi tıp merkezi olarak hizmet vermeye başladıklarını belirten Erol Kılıç, “Burada ayrıca el cerrahisi alanında hizmet vermeye başladık. Şimdi de estetik ve plastik cerrahi, kozmotoloji ve dermatoloji üzerine yatırım yapıyoruz. Bu alanda Türkiye’deki en iyi gruplardan biriyle anlaştık. Burada yabancı ülkelerden sağlık turizmi kapsamında gelecek hastalara da hizmet vereceğiz” diye konuştu. Görüntüleme alanındaki know how’u klinik hizmetlere de aktardıklarının altını çizen Kılıç, şu bilgileri verdi, “Şimdiye kadar hastanelere hizmet veren taraftaydık. Stratejimiz iyi hekimlerin çalıştığı, daha butik, ama yaptığımız işte en iyi olmak. Her alanda faaliyet gösterme hedefimiz yok. Şu anda fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında Bursa’nın en iyi hizmetini veren yerlerinden biriyiz. Ciddi sayıda hastaya hizmet veriyoruz. İhtisaslaştığımız alanda en iyisini yapmak öncelikli hedefimiz. Bu anlamda büyük hastanelerle rakip değiliz, ayrı kulvardayız. İşlevsel cerrahi ve dahili tıp merkezleri kuruyoruz. Yatırımların istihdama da olumlu etkisi bulunduğuna işaret eden Erol Kılıç, 2018 sonunda 500 kişi olan kadronun şubat ayı sonunda 650 kişiye ulaştığını, Bursa Şehir Hastanesi’nin de tamamlanmasıyla yaklaşık 100 kişilik bir ek istihdam sağlayacaklarını duyurdu.

“Yapay zeka sağlıkta devrim yapacak”

Aynı zamanda Bursa ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) sağlık Konseyi Başkanlığı görevini de yürüten Erol Kılıç, tıbbi cihazlarda teknolojinin takip edilmesi konusunda Türkiye’nin son 10 yılda yapılan yatırımlarla pek çok ülkeyi geride bıraktığına dikkat çekti. Kılıç, yapay zekanın da tıp alanında kullanılmaya başlanmasıyla gelecekte iş yapış şeklinin değişime uğrayacağını bildirdi. Erol Kılıç, “Yapay zeka özellikle görüntüleme ve laboratuvar gibi teknolojinin kullanıldığı alanlarda ciddi bir devrim yapacak ve pek çok branşa gerek kalmayacak. Hekim olarak en çok korktuğumuz tetkiklerde hata yapılması. Yapay zeka ile birlikte hata payı ciddi oranda azalacak. Bu süreçte vizyonumuzu baştan değerlendirmemiz lazım. Türkiye olarak hizmeti çok iyi veriyoruz. Teknolojiyi ileri seviyede kullanıyoruz. Hekimlerimiz çok başarılı. Buradaki gücümüzü kaybetmememiz lazım. Ancak medikal sektörü büyük oranda ithalata bağımlı. Sarf malzemelerden tıbbi cihazların büyük kısmı ithal ediliyor. İthalata bağımlı bir büyüme yaşıyoruz. Bu noktada kullanılacak cihazların, teknolojinin Türkiye’de üretilmesi ya da bu alanda marka olmuş yabancı yatırımların cazip fırsatlar sağlanarak Türkiye’de üretim yapmaya teşvik edilmeli” değerlendirmesini yaptı.

Sağlık turizminde gelir katlanarak artıyor

Sağlık turizmin Türkiye için önemine dikkat çeken Erol Kılıç, “Biz de Biyofiz markamızla özellikle fizik tedavi, rehabilitasyon, 3’üncü yaş çalışmaları yürütüyoruz. Bu alanda büyürken diğer yandan da yeni hizmete girecek olan estetik ve plastik cerrahi, kozmotoloji ve dermatoloji bölümlerimizle de sağlık turizmi için Bursa’nın tercih edilebilir bir merkez olması için çalışıyoruz. Türkiye’nin 2023 yılında 25 milyar dolarlık bir sağlık turizmi geliri hedefi var. Gelinen nokta 3 milyardan 2018’de 8 milyar dolara ulaştı. Katlanarak artan bir yapı var. Türkiye artık sağlık turizminde de bir üs haline geldi. Bursa’nın da bu yapıdan pay almasını önemsiyoruz” açıklamasını yaptı.