BUSEB, Gemlik’te bin dönüme talip

13 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Gemlik’te TSK’ya ait 4 bin 400 dönüme yakın alanın bin 60 dönüme yakın bir kısmı yerli otomobilin üretilmesi için Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na tahsis edildi. Bursa Serbest Bölge (BUSEB)de bu alanın sınır komşusu. BUSEB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Yılmaz, yerli otomobilin bölgede üretime başlamasıyla birlikte daha nitelikli bir sanayi yapılanmasının oluşacağını belirterek, serbest bölgeden de yer taleplerinin artacağını söyledi. Yılmaz, “Serbest Bölge’nin yanında yerli otomobil tesisi bulunması büyük bir değer. Geçmiş yıllarda Serbest Bölge’nin büyütülmesi için askeriyeye ait olan bu alana talip olmuştuk. Hatta bölgeye ait bir liman da düşünülmüştü. Ancak realize olmadı. Şimdi 1 milyon metrekarelik bir alan için talip olacağız. Serbest Bölge, yerli otomobilin ve tedarik sanayinin geliştireceği teknolojik ürünlerin dünyaya ihracatı anlamında önemli bir değer sağlayacaktır” dedi.

Önemli bir otomotiv üretim üssü

Mahmut Yılmaz, 10 bin kişilik istihdamı ile ikinci, işlem hacminde 2 milyar dolar ile beşinci sırada yer alan BUSEB’in son yapılan alan büyütmesi çalışmasıyla 908 bin metrekarelik alana ulaştığını kaydetti. Gelecek yeni yatırımlarla 2 bin 500 kişilik ek istihdam sağlamayı hedeflediklerini ve işlem hacmini de 2.5 milyar dolara çıkaracaklarını belirten Yılmaz, “Bugüne kadar gelen yatırım taleplerine olumlu yanıt verememiştik. Bölge olarak en büyük hassasiyetimiz de çevreye zararlı olmayan tesislerin bölgede faaliyet göstermesi. En önemli kriterimiz de yüksek katma değerli ürünler üreten firmaların bölgede yer alması” diye konuştu. Bölgede otomotiv, hava süspansiyon sistemleri, demir çelik, kablo ve elektronik sektörleri gibi alanlarda faaliyet gösteren Aunde Teknik, Yazaki, Çimtaş, Leoni Kablo, Ficosa, Orau Otomotiv, Raicam, SchwartzHautmont, Vibracoustik CV Air Springs, Baktat, Acel Elektrik, Kemi Metal, Epsan, Almen, Summit Steel, TSPT Çelik gibi 90 farklı firma yer alıyor.