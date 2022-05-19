“Business Holiday iş modeliyle 100 milyon dolara ulaşan cirolar yapabiliyoruz”

Türkiye’nin en büyük moda şovu Dosso Dossi Fashion Show’u gerçekleştiren ve Türk tekstil markalarını dünyaya pazarlayan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği Ağrı Valiliği Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı. Üniversiteli gençlerle bir araya gelen Hikmet Eraslan, iş hayatında elde ettiği deneyimleri paylaştı.

Gerek Ağrı merkez, gerekse Doğubayazıt’ta gençlerin yoğun ilgisiyle karşılayan Hikmet Eraslan, kendisinin de bu toprakların çocuğu olduğunu belirterek, “Ağrı Doğubayazıt Meşar Köyü doğumluyum ve Mehmed-i Meşar’ın oğluyum. Sizler gibi bu coğrafyanın çocuğuyum. Bu topraklara ahdi vefa borcumu ödüyorum.” diye konuştu.

Inovatif iş modeli: Business Holiday

Dosso Dossi Holding’in en inovatif iş modelinin Business Holiday konseptiyle gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show olduğunu belirten Eraslan, yayınladığı video filmiyle holding bünyesindeki faaliyet alanları hakkında bilgilendirme yaptı.

Mevlana’nın “Herkesin Baktığı Pencereden Bakma” sözünü kendisine şiar edindiğini ve faaliyet gösterdiği tüm alanlara bu şekilde yaklaştığını söyleyen Eraslan, şunları kaydetti: “Bu bakış açışıyla geliştirdiğim Business Holiday iş modeli, Türkiye’nin en özgün iş modeli olarak Yargıtay tarafından onandı. Her yıl tekstil üreticileri ve 40 ülkeden alıcıları buluşturduğumuz etkinlikler yapıyoruz. Konuklarımız hem tatil yapıyor, konserler ve defilelerle eğleniyor hem de milyon dolarları bulan alışverişler yapıyorlar. Bu iş modelimiz sayesinde yılda yaklaşık 100 milyon dolara ulaşan cirolar yapabiliyoruz. Toplamda 300’e yakın firmanın ürünlerini pazarlıyoruz ve yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.”

“Başarıya giden yol başarısızlıktan geçer”

Konuşmasında Dosso Dossi Dossi Holding’in faaliyet alanları, Dosso Dossi Fashion Show, marka değeri, aile şirketi ve kurumsallaşma gibi konularında değinen Eraslan, sanata bakış açısıyla ilgili bilgiler de paylaştı.

“İyi ki Battım”, “Renkli Fikirler” ve “Başarılı Bir İşin Sırrı” isimli üç ayrı kitabı bulunan Eraslan, başarıya giden yolun başarısızlıktan geçtiğini söyledi. Eraslan, devamında şunları kaydetti: “İlk kitabım İyi ki Battım büyük ilgi gördü. Burada tekstil sektörüne girişimi ve başarısız girişimler sonucu nasıl battığımı anlattım. Benim için bu çok önemliydi. Çünkü, yaptığım hatadan ders aldım. İkinci kitabımda sahibi olduğum İtalyan ressamların yağlı boya tablolarından oluşan koleksiyonumu ve sanatın iş hayatıma olumlu yansımalarını anlattım. Son kitabım Başarılı Bir İşin Sırrı’nda ise yıllar boyu edindiğim deneyimlerimi, başarılarımı ve başarıya giden yolu gençler öncelikli olarak tüm insanlarla paylaşmayı hedefledim. Kitaplarımın tamamı Türkçe, İngilizce Rusça olarak basılarak dağıtıldı.”

Çocuklara özel ilgi

Business Holiday konseptinin en önemli parçalarından biri olan partilerde DJ setinin başına geçen ve konuklarını “Mr. Dosso Dossi” kimliğiyle eğlendiren Eraslan, yakın bir tarihte Doğubayazıt’ta yapmayı planladıkları bir etkinliğe de gençleri davet etti.

Etkinliğin ardından gittiği Doğubayazıt köylerinde özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Eraslan, yaklaşık bin çocuğa çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hediye çeki dağıttı.

Bölge çocuklarının eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirten Eraslan, “Köylerde muhtarla temas kurarak çocukların ihtiyaçları hakkında bilgi aldık. Her birinin farklı ihtiyaçları var. Biz de bunları karşılayabilmeleri için destek oluyoruz. Onların eğitimini ve bu topraklardan çıkacak başarılı insanlar olmalarını çok önemsiyorum.” dedi.