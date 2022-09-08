BUÜ ve Maysan Mando işbirliği güçleniyor

DÜNYA (BURSA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, Türkiye’nin en büyük amortisör üreticisi olan Maysan Mando’yu ziyaret etti. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için iş dünyası temsilcileriyle bire bir temas kurmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Ziyaretlerde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik ve bilimsel kapasitesinin daha iyi anlaşılması ve bu birikimin iş dünyası tarafından değerlendirilmesi için adım attıklarını vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin akademik ve bilimsel hafızasını oluşturuyoruz” dedi.

“Teoriyi pratikle birleştirmek istiyoruz”

Teorik bilgileri, sanayicinin pratik deneyimi ile birleştirmek ve ortak bir kazanç meydana getirmenin peşinde olduklarını ifade eden Rektör Kılavuz, “Elimizdeki bilgi birikimini iş dünyasının kullanımına sunmak istiyoruz. Birlikte çalışarak, ülkemize ve milletimize değer katacak projeler meydana getirmeyi arzu ediyoruz. Bugün de amortisör alanında ülkemizin önemli firmalarından olan Maysan Mando’ya geldik. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah birlikte kıymetli projelere imza atacağız” diye konuştu.

“İlişkilerimiz artarak devam edecek”

Gerçekleştirilen ziyaretten son derece memnun olduklarını belirten Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik ve bilimsel deneyimlerinden yararlanmak istediklerini aktardı. Firma olarak Ar-Ge ve teknolojiye odaklandıklarının altını çizen Şengül; “Bursa Uludağ Üniversitesi ile çok sayıda ortak projeye imza attık. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Üniversite heyeti de bu anlamda Üniversite-Sanayi işbirliğine özel bir önem veriyor. Ziyarette yeni proje imkanları konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Gelecek dönemde işbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Üniversite heyeti toplantının ardından üretim hattını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.