Büyük Kulüp'te Gündüz Kaptanoğlu yeniden başkan

Necla DALAN

Türkiye’nin ve İstanbul’un en köklü derneklerinden Büyük Kulüp Derneği'nde (Cercle d’Orient) hafta sonu seçim heyecanı yaşandı. Mart 2021’de yapılması gereken ve pandemi nedeniyle ertelenen başkanlık seçiminde mevcut başkan Gündüz Kaptanoğlu ve Mehmet Nuri Kuriş başkanlık için yarıştı. 24 Ekim’de yapılan ve 7 bin 250 üyesi olan Büyük Kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimde, Gündüz Kaptanoğlu 1.637 oy ile yeniden başkan seçildi. Mehmet Nuri Kuriş ise 1.505 oy aldı.

‘Biz bir aileyiz, kaybeden yok’

139 yıldır sanatçı, iş insanı, bürokrat ve devlet insanlarını bünyesinde buluşturan Büyük Kulüp Başkanlığı’na yeniden seçilen Kaptanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu, kulübü gençleştirmek ve daha etkin hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Seçimde çok yoğun bir rekabet yaşandığını ve başa baş geçtiğini kaydeden Kaptanoğlu, “Biz bir aileyiz ve seçimde kaybeden olmadığını düşünüyorum. Büyük Kulüp’ün daha etkin olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yönetim Kurulumuz ve tüm organlarımızla birlikte geleneklerimize, göreneklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını bu değerli kurumun başkanı olarak karşılayacak olmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

Çok büyük hedeflerimiz var

Yeni döneme ilişkin hedefleri hakkında da bilgi veren Gündüz Kaptanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan önceki görev dönemimizde kurumsallaşmayı en üst seviyede gerçekleştirdik. Çok büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi hayata geçirebilmemizde üyelerimizin de alakası çok büyük önem taşıyor. Hep birlikte olmamız gerekiyor. Ayrıca yaşlı üyelerimiz için huzurevi, gençlerimiz için onların ilgisini çekecek mekanlar, alanlar oluşturacağız. Kulübümüzün imajını, gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle; kültürel, bilimsel etkinliklerle pekiştireceğiz. Düzenleyeceğimiz etkinliklere üyelerimizin daha çok katılmasını ve gençlere deneyimlerini aktarmalarını sağlayacağız. Çünkü Büyük Kulüp gelenek ve göreneklerinin, değerleninin gelecek kuşaklara taşınması için gençlere büyük görev düşüyor.”

200 kişi üyelik için sırada bekliyor

Büyük Kulüp, 1882 yılında 78 kurucu üye tarafından kuruldu.

“Büyük Kulüp Derneği’nin köklü geçmişinden hareketle, genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerine sadık kalarak, dernek ve işletmelerin günümüzde yönetilmesinde standartlaşmayı öngören bir Kalite Yönetim Sistemi alt yapısı kurmak, faaliyetleri güvenilir bir ortamda sürdürmek, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini benimseyerek korumak” vizyonuyla hareket eden Büyük Kulüp’ün şu anda 7 bin 250 üyesi bulunuyor. Gündüz Kaptanoğlu, Büyük Kulüp’e üyelik için yoğun talep olduğunu ve şu anda 200 kişinin sıra beklediğini vurguladı.

Büyük Kulüp'ün yeni yönetim kurulu

Gündüz Kaptanoğlu’nun başkanlığındaki yeni Büyük Kulüp yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Anadolu Yakası inşaat Mütehhitleri Derneği Başkanı M. Melih Tavukçuoğlu, Testrite International TR Yönetim Kurulu Başkanı M. Erkan Ülker, Küçükçalık Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi M. Şadan Uzandaç, Sanset İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Murat Asım Kıncal, Kuriş Ağaç Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi N. Naci Kuriş, Orge Enerji Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, Ekşioğlu Hukuk Bürosu’ndan Adnan Ekşioğlu, Çağdan Müh. Ve Müt. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Talat Yılmaz, Dorukmak ve Hezarfen Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurtuluş, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, Adimex ve Asyapı Uluslararası Danışmanlık Yönetici Ortağı M. Derya Adıgüzel, Gayrimenkul Proje Geliştirme Koordinatörü Oktay Yılmaz, Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, Sonmed Tıbbi Görüntüleme Merkezi ve Laboratuvarı CEO’su Dr. Ayhan Cingi, Apple Avrupa Stratejik Ortaklıklar Yöneticisi Begüm Ağma Erdal, Tezcah Hukuk Bürosu’ndan Zeynep Tezcan, Garanti Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Toprak.