'Büyük yaz indirimleri' başladı!

Teknoloji, mobil, moda, kozmetik, küçük ev aletleri, ev-yaşam ve süpermarket kategorilerinde milyonlarca ürünün yer aldığı kampanya ile özel indirimlere ek olarak müşteriler, 'yarın kapında' ve 'kapında kolay iade' gibi avantajlardan da faydalanıyor.

Hepsiburada, yaz alışverişi öncesi müşterilerin tasarruflarını artırmak için 'en iyi taksitli fiyat garantisi'sunuyor. Kredi kartı kullanmadan taksitli alışveriş yapmak isteyenlerin de yüzde 0 faizli 1000 liralık 'Hepsiburada Limiti' hesaplarında bulunuyor.

Gardrobunu yenilemek isteyenlere özel fırsat

Ek indirimlerle alışveriş daha da avantajlı hale getirmek için kadın-erkek ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 1000 liraya 150 lira; erkek giyim alışverişlerinde ise 700 liraya 100 lira indirim uygulanıyor. Plaj giyim ve ayakkabı alışverişlerinde 750 liralık harcamaya 150 lira indirim fırsatı sunuluyor. Erkek saat kategorisinde 1500 liralık alışverişe indirimlere ek yüzde 10 indirimin yanı sıra, U.S Polo Assn., Pierre Cardin, Guess, Valentino ve Karl Lagerfeld markalı ürünlerde de indirimler kullanıcıları bekliyor. Spor giyim, ayakkabı ve outdoor kategorisinde de indirim fırsatları bulunuyor.

1000 liraya varan kupon fırsatı

Mobil teknoloji dünyasında en yeni ve güçlü cihazlar, Hepsiburada'da indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor. Kampanyayla sunulan Samsung, Poco, Apple, Honor ve Anker gibi markaların ürünleri, yüksek performans ve kapasiteyi deneyimlemek için önemli bir fırsat sağlıyor. Seçili Samsung ürünlerinde 1000 liraya varan kupon fırsatları ve Spigen ürünlerinde yüzde 30 indirim gibi avantajlar da sunuluyor.