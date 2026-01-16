Büyükçekmece’ye milyarlık ofis yatırımı

Hamide HANGÜL

Satılık fi­yat metrekare fiyat­ları ise ortalama 130 bin ile 150 bin lira­dan başlıyor. Proje­nin tanıtım toplantı­sında konuşan Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Emrah Beyaz, haf­riyat çalışmalarının başladığını ve Haziran 2027’de tamamlana­rak ticari hayatın başlayacağını açıkladı.

Beyaz, “Projemiz, geniş cephe etkisi, yatay mimari yak­laşımı, deniz manzarasına açı­lan cam cepheli ofislerine sahip. İnşaat alanı 25 bin metrekare ve 9 katlı iki bloklu yatay mimari­de bir yapı olarak yükseliyor. 13 ticari ünite ve 98 ofis ünitesin­den oluşan projede, 47 metre­kareden 220 metrekareye kadar ofis seçenekleri bu­lunuyor.

Projemize yatırım yapmak is­teyenler için de lans­mana özel ödeme ko­laylıkları sunuyoruz. Yüzde 35 peşin, 15 ay vade farksız ödeme planımız mevcut” dedi. Yurtdışında da proje geliştirme iste­ğinde olduklarını açıklayan Be­yaz, “Yurt dışında yatırım düşü­nüyoruz. Romanya, İngiltere ve Bulgaristan’da yatırım planımız var. Tam anlamıyla karar vermiş değiliz” diye konuştu.