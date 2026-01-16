Büyükçekmece’ye milyarlık ofis yatırımı
Beyaz Group İnşaat, yeni projesi Finans Center’ı hayata geçirmek için çalışmalara başladı. İstanbul Büyükçekmece’de arsa hariç 550 milyon TL, arsa dâhil edildiğinde 1 milyar TL yatırım değerine sahip olan projede 47 metrekare en düşük kira 45 bin liradan başlayacak.
Hamide HANGÜL
Satılık fiyat metrekare fiyatları ise ortalama 130 bin ile 150 bin liradan başlıyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Emrah Beyaz, hafriyat çalışmalarının başladığını ve Haziran 2027’de tamamlanarak ticari hayatın başlayacağını açıkladı.
Beyaz, “Projemiz, geniş cephe etkisi, yatay mimari yaklaşımı, deniz manzarasına açılan cam cepheli ofislerine sahip. İnşaat alanı 25 bin metrekare ve 9 katlı iki bloklu yatay mimaride bir yapı olarak yükseliyor. 13 ticari ünite ve 98 ofis ünitesinden oluşan projede, 47 metrekareden 220 metrekareye kadar ofis seçenekleri bulunuyor.
Projemize yatırım yapmak isteyenler için de lansmana özel ödeme kolaylıkları sunuyoruz. Yüzde 35 peşin, 15 ay vade farksız ödeme planımız mevcut” dedi. Yurtdışında da proje geliştirme isteğinde olduklarını açıklayan Beyaz, “Yurt dışında yatırım düşünüyoruz. Romanya, İngiltere ve Bulgaristan’da yatırım planımız var. Tam anlamıyla karar vermiş değiliz” diye konuştu.