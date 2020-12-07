Büyükyalı, "yeni şehircilik" anlayışıyla kapılarını açıyor

Özak GYO'nun projlerinden Bayükyalı, "yeni şehircilik" anlayışıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. İstanbul’un "yeni yaşam merkezi" olması beklenen Büyükyalı, farklı yaşam tarzlarına hitap eden seçeneklere sahip. Açık alanları, deniz kıyısındaki konumu ve doğal peyzajı ile yeni dönemin konutta en çok tercih edilen özelliklerini bünyesinde bulunduran Büyükyalı'yı Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık ile konuştuk.

Büyükyalı projesi hakkında bilgi verir misiniz?

İlhamını İstanbul’dan alan Büyükyalı’yı, yeni şehircilik anlayışı ile hayata geçirdik. Farklı yaşam tarzlarına hitap eden seçeneklerin yer aldığı Büyükyalı; açık alanları, denize komşu konumu ve doğal peyzajı ile yeni dönemin konutta en çok tercih nedenlerinden biri haline gelecek. Konutları, meydanları, restoran ve kafeleri, ev sahipliği yaptığı markalarıyla yeni nesil bir yaşam merkezi olan Büyükyalı, toplam 111 dönümlük arazide yer alıyor. Her ihtiyaca yönelik konutun bulunduğu Büyükyalı'da 1+1’den 5+1 plus’a, penthouse veya müstakil Loft evlerden Fendi Casa ile dizayn edilen bloğa kadar çok farklı konseptte bin 500 konut yer alıyor.

“İyi Yaşam” vurgusu altında müşterilerinize sunduğunuz avantajları belirtir misiniz?

Büyükyalı projemiz “İyi yaşam” felsefesiyle yeni şehircilik anlayışı sunuyor. Bu yeni şehircilik anlayışının temelinde her şeyden önce yaşam kalitesini artırma çabası yer alıyor. Büyükyalı yeni şehircilik akımı doğrultusunda, “semt yaşamı”, “komşuluk kültürü”, “sosyalleşme olanakları”, “nitelikli yaşam” gibi değerler yeniden tanımlanıyor ve bu doğrultuda Büyükyalı sakinlerine, günlük hayatta, yürüme mesafesinde, “her şey dahil” bir yaşam konforu sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde metrekare fiyatlarında yükselme bekliyor musunuz?

Şu anki konjonktürden dolayı inşaatta kullanılan malzemelerde 3 ayda ciddi bir fiyat artışı oldu. Bu durumda özellikle yeni yapılmaya başlanan konutlarda fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır. Önceden yapılıp tamamlanan konutlar maliyetlerin düşük olmasından dolayı daha iyi fırsatlar sunabilir.

Büyükyalı’da yaşayan kişilerin profilini tanımlar mısınız?

Büyükyalı; kültür, sanat, eğlence ve lezzeti, tarihi bir dokuda buluşturdu ve İstanbul’un yeni yaşam merkezini yeni şehircilik anlayışı ile hayata geçirdi. Farklı yaşam tarzlarına hitap eden seçeneklerin olduğu Büyükyalı, açık alanları, denizin hemen kıyısındaki konumu ve doğal peyzajı ile yeni dönemin konutta en çok tercih nedenlerinden biri haline gelecek olan günlük yaşamda müstakil hayat konforunu vaat ediyor. Deniz kenarında lüks ve konforlu bir hayat yaşamak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Geleneksel aile yapısına sahip olan, ailesi ile vakit geçirmekten hoşlanan, arkadaşları ile sosyalleşmekten keyif alan ve bunu evinin yakınındaki açık alanlarda yapmaktan hoşlanan, sağlıklı yaşamayı tercih edenler Büyükyalı’yı seçiyor. Yaşayanların çoğunluğunu aileler oluşturuyor. Konut sakinleri evinden çıkar çıkmaz özel tasarlanmış peyzaj alanda yürüyüşlerini yapabiliyor, spora gidebiliyor, tarihi bir mekanda havuza girebiliyor, Fişekhane’de kültür sanat etkinliğine katılabiliyor ya da arkadaşları ile yemek yiyip kahve içebiliyor. Her blok için oluşturulan sosyal alanlarda vakit geçirebiliyor, çocukların doğum günlerini ya da özel günlerini kutlayabiliyorlar.

Fendi Casa daireleri, Büyükyalı Loft ve akıllı Büyükyalı dairelerinin özelliklerinden bahseder misiniz?

Dış yüzeyinde İstanbul’un tarihi dokusuna uyumlu renk ve dokuda cephe malzemesi kullanılan Büyükyalı projesi, tüm dairelerin manzaradan azami şekilde faydalanmasına uygun şekilde konumlandırıldı. Büyükyalı’da her ihtiyaca ve zevke uygun farklı büyüklükte farklı konseptlerde daireler mevcut. Golden Quartz, Platium Quartz, White Opaline ve Clear Crystal 4 farklı iç mimari ile tasarlandı. Her konut kendi disiplininde özel çözümlerle yapıldı. Mimari ve tasarım açısından çok özel bir yapıya sahip olan loftlar; geçmişten bugüne uzanan, tarihin tüm büyüsünü günümüze taşıyan, çağdaş yaşama göre yeniden tasarlanan yaşam alanları sunuyor. Yapısı bozulmadan, aslına uygun olarak restore edilen Fişekhane’de yer alan 23 loft yemyeşil bahçeye açılıyor. Büyükyalı’nın loftları, hem aile hayatına hem de ev konforunda ofis iş yeri olarak kullanıma uygun şekilde tasarlandı. İtalya’nın ev dekorasyonunda en önemli markası Fendi Casa ise Büyükyalı ile ilk kez Türkiye’ye geldi. Fendi Casa, Büyükyalı projesini detaylı incelemeleri sonrasında projenin kendilerine uyumlu olması, çalışma prensipleri, projeyi ele alış biçiminden dolayı tercih etti. Fendi Casa bloğunda yer alan Lobi tasarımından, ortak alanlara, daireler kapı kulpundan zemine, duvarlarda yer alan mermerlere kadar baştan aşağı Fendi Casa ekibi tarafından dizayn edildi. Fendi Casa, “mutlu eden lüks” anlayışı ile dairelerini yapıyor ve Büyükyalı’da “iyi yaşam”a, “lüks”ün imzasını atıyor. Modern çağın ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulan yaşam alanları, lüksü ve konforu yeniden tanımlıyor.

Akıllı bina teknolojilerini projenizde kullanıyor musunuz?

Büyükyalı’da akıllı ev sistemlerini kullanıyoruz. Teknoloji günlük yaşamımızın her alanında yer alıyor. Hayatı kolaylaştıran ve zaman kazandıran uygulamalar çok tercih ediliyor. Biz de Büyükyalı’yı, konut sakinlerinin kendilerini güvende hissedebilecekleri ve hayatlarını kolaylaştıracak şekilde kurguladık. Büyükyalı’nın konumu, tarihi yapısı, peyzajı ve akıllı bina teknolojisi ile tam anlamıyla yeni nesil yaşam alanı sunuyoruz. Bu da tabi ki projemize artı bir değer katıyor. Akıllı ev sistemleri sayesinde evdeki elektrik ve iklimlendirme sistemleri web girişi ile kontrol edilebildiği gibi cep telefonu ya da tablet’e yüklenen uygulama sayesinde uzaktan da yönetilebiliyor. Daire için yangın alarmı ya da yangın söndürme sistemi sayesinde bu konuda yaşanabilecek herhangi bir tehlikeye çok hızlı şekilde müdahale edilebiliyor. Ayrıca su basman dedektörleri ile daire içinde açık kalan bir musluk varsa ya da tesisatta bir su kaçağı mevcutsa kontrol merkezine düşen alarm ile kolayca kontrol altına alınabiliyor. Hırsız alarm sistemi sayesinde konut sakinlerine daha güvenilir bir yaşam sağlanıyor.

Projenin avantajlarını belirtir misiniz?

Büyükyalı’nın bulunduğu konumda kültür sanat etkinlikleri, kaliteli yeme içme yerleri bulunmuyordu. Bu, önemli bir ihtiyaçtı. Birçoğumuz mahalle kültürü ile büyüdük. Arkadaşlarla yapılan buluşmalar, gidilen sinemalar, yapılan alışverişler hepsi belirli alanlar içinde oluyordu. Büyükyalı tam olarak bunu sunuyor. 4 farklı mahalleden oluşuyor. İçinde barındığı kültür sanat projesi, yeme içme yerleri, sosyalleşme alanları, peyzajı ve denize yakınlığı ile öne çıkıyor. Birçok ilki barındıran Büyükyalı bulunduğu lokasyona değer de katıyor.

Konut ve ofis alıcısının yeni eğilimleri ve beklentilerini aktarır mısınız?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de bir değişim ve dönüşümden geçiyor. 2020 yılında birçok şey COVID-19'dan etkilendi. İnsanlar için yeni bir düzen oluştu. İnsanlar, evlerinden çalışmaya, her şeyi kısa mesafelerde halletmeye ve açık alanlarda daha çok vakit geçirmeye başladı. Hayatlarını da bu ihtiyaçlar doğrultusunda kurguluyor. İnsanlar huzurlu, güvenli, sağlıklı ortamlarda sosyalleşmek, komşuluk kültürünün yeniden şekillendiği sıcak bir sosyal çevrede, gerektiğinde evi hem bir yaşam alanı hem de bir çalışma alanı olarak kullanabilmek istiyor. Özellikle bahçe ve balkonu olan geniş dairelere olan taleplerde önemli bir artış var. Talebin daha da artacağını öngörüyoruz.

2021’de satışa çıkacak projeleriniz ile yatırımlarınızdan söz eder misiniz?

2020 yılının son çeyreğinde “Özak” markalı ilk projemiz Özak Göktürk’ü lanse ettik. Özak GYO olarak bugüne kadar Büyükyalı’dan Hayattepe’ye birçok nitelikli projeyi hayata geçirdik. Tüm projelerimizde, verdiğimiz sözlerden çok daha fazlasını zamanından önce yerine getirerek Özak GYO’nun kalitesini ve güvenirliğini net bir şekilde ortaya koyduk ve tüketicilerde güçlü bir ‘Özak Projesi’ algısı oluşturduk. Bu doğrultuda, ‘Özak’ adını bundan böyle markalaşma stratejimizin temeline almaya karar verdik ve Göktürk projemize de ‘Özak Göktürk’ adını verdik. Özak adı, artık hayata geçireceğimiz tüm projelerde çatı markamız olarak öne çıkacak. 2021 yılında da Özak Göktürk 2’yi satışa çıkarmayı planlıyoruz.