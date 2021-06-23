Büyükyalı'da yaz dönemine özel fırsatlar

Emlak Konut güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında hayata geçirilen Büyükyalı projesinde yaz dönemine özel fırsatlar sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul’un tarihi dokusu ile modern yaşamı bir araya getiren Büyükyalı’da cazip fırsatların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kültür, sanat, eğlence ve lezzeti, tarihi bir dokuda eşsiz bir deniz manzarasıyla sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde buluşturan Büyükyalı’da yaz dönemine özel 36 ay vade farksız banka kredili ödeme koşulları da ayrıca bir arada sunuluyor. Büyükyalı’da yaşayanlar, kalbinde yer alan Fişekhane ve Fişekhane’nin ev sahipliği yaptığı gurme restoranlar, çok amaçlı sergi salonları, yeni nesil kahveciler, dünya mutfağı restoranlar, sinema salonları, organik pazarı ile günlük yaşama dair her şeye yürüyerek ulaşabiliyor" denildi.

Büyükyalı’da tamamı akıllı sisteme sahip 1+1, 5+1, penthouse veya Loft gibi farklı konut tiplerinin bulunduğu ifade edildi.