Büyüme stratejimizin merkezinde yenilenebilir enerji kaynakları var

Grainturk Tarım A.Ş. yöneticileri, holdingleşme süreciyle ilgili gerekli çalışmalara başladıklarını ve düzenleyici kurumlara başvurularını yaptıklarını duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat İçcan, "Ülkemizin geleceğinin yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğunu düşünerek, şirketimizin büyüme stratejisinin merkezine bu alanı koyduk. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Murat İçcan, halka arzdan elde edilen fonun bir kısmıyla yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir şirketin satın alındığını söyledi ve ekledi: "Temmuz ayından itibaren 130 MWe kapasiteli güneş enerji santralinin ilk üretimine başlamasını hedefliyoruz. Ayrıca, lisans süreçleri devam eden depolamalı enerji yatırımlarımızla birlikte toplam kurulu gücümüz 326 MWe seviyesine, toplam yatırım büyüklüğümüz ise 250 milyon dolar seviyesine ulaşacak."

İskenderun projemizden gelir beklentimiz 1.1 milyar tl

İskenderun’da inşaatı büyük ölçüde tamamlanan ve satışına başlanan New Tower projesiyle ilgili de konuşan Murat İçcan ‘’Satış süreci başlayan projemizde toplam satılabilir alan 23.000 metrekare. Bu projeden hedeflediğimiz gelir beklentisi ise 1.1 milyar TL seviyelerinde. Bu gelirin şirketimizin finansallarına yılın 2. yarısından itibaren yansımasını bekliyoruz. Elde edeceğimiz gelirin şirketimizin finansal kaynaklarına katkı sağlayarak yatırımlarımızın finansmanlarında da kullanılmasını planlıyoruz.’’ dedi.

Savunma sanayine yönelik yatırımların adresi: Kırıkhan

6 Şubat depreminde zarar gören bölgelerinin hızla kalkınmasını sağlamak amacıyla devlet tarafından çeşitli yatırımların yapılması planlanıyor. Bu noktadan yola çıktıklarını belirten İçcan, Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurulmasına karar verilen Roketsan üretim tesisi çevresinde ve organize sanayi bölgesi içinde bulunan arsalarında savunma sanayi teknolojilerine yönelik yatırım yapmayı planladıklarını belirtiyor.