Büyütech, 4.2 milyon dolar yatırım aldı

Büyütech son yatırım turunda; Kros Otomotiv,Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi, Albaraka Portföy Yönetimi Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi,Farplas, Ziraat Portföy İkinci Yatırım Girişim Sermayesi, Albaraka Portföy Yönetimi Ostim Girişim Sermayesi, Ziraat Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi, ve ARI Teknokent Proje Geliştirme’nin de aralarında bulunduğu şirketlerden yatırım aldı. Togg’un kamera tedarikçisi de olan Büyütech, 2021 yılında yine Farplas’tan 2,5 milyon euro yatırım almıştı. Bu yatırımla fabrikasını kuran marka, yıllık 800 bin adet üretim kapasitesine sahip.

“Fabrikayı genişleteceğiz”

Büyütech’in ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş, yeni yatırımların markanın uluslararası arenada bilinirliliğinin artmasına yardımcı olacağını söyledi. Düztaş, “Türkiye’nin önde gelen fonlarının yer aldığı yatırım turunu beklentilerimiz doğrultusunda kapattığımız için çok mutluyuz. Yatırımcıların bize ve markamıza duyduğu güven, bu güvenin Büyütech ailesine ve ülkemize kazandıracağı katkılardan dolayı da gurur duyuyoruz.

Fabrikamız devreye alındıktan sonra otomotiv standartlarında yüksek kalite üretim ile birlikte kapasitemizi 800 bine çıkardık. Yeni yatırımlarla da fabrikamızı genişletmeyi ve üretimlerimize yeni geliştirilmiş tasarımlar eklemeyi planlıyoruz. Bu sayede hem üretimimiz artacak hem de uluslararası bir firma olma yolunda adımlarımızı sağlamlaştırmış olacağız,’ diyor.