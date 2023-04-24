"Büyüyen orta sınıf Afrika’da yatırımcının iştahını artırıyor"
Afrika kıtası hem yatırım hem de dış ticaret anlamında birçok ülkenin iştahını kabartıyor. DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, kıtada büyüyen orta sınıfın tüketim mallarına büyük talep gösterdiğini belirterek, “Bölge imalat, altyapı, emlak, teknoloji, enerji ve turizm gibi alanlarda Türk yatırımcılara fırsatlar sunuyor” dedi.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Türkiye’nin Afrika kıtasıyla olan siyasi ve ticari ilişkilerin her geçen gün artıyor. Türkiye’nin dış ticaretinde Afrika kıtasının son artan öneme sahip olduğunu ve bölge ile dış ticaret dengesinin Türkiye lehine geliştiğini söyleyen DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, kıtanın yatırım potansiyeline de dikkat çekti. Bölgede imalat, altyapı, emlak, teknoloji, enerji ve turizm gibi alanlarda Türk yatırımcılar için çeşitli fırsatlar olduğuna işaret eden Tosyalı, özellikle büyüyen orta sınıfın yatırımcının iştahını artırdığını kaydetti.
Tosyalı, “Afrika’nın büyüyen orta sınıfı, tüketim mallarına olan talebi artırarak Türk imalatçıları için bir fırsat yaratıyor. Türkiye’nin, tekstil, otomotiv ve inşaat malzemeleri gibi Afrika pazarına ihraç edilecek çeşitli ürünlerin imalatındaki tecrübesi bu bölgeye yatırım için önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor. Genişleyen orta sınıf ve artan şehirleşme nedeniyle emlak sektörü de hızla büyüyor. Gayrimenkule yatırım yapmak, özellikle konut ve ticaret sektörlerinde kârlı bir girişim” dedi.
Geleceğin sektörü mobil teknoloji
Fuat Tosyalı’ya göre, Afrika’da teknoloji sektöründe yaşanan patlamayı da göz ardı etmemek gerekiyor. Afrika’da mobil teknolojinin hızlı büyümesi, mobil uygulama ekonomisinin gelişmesine yol açtı. Türk girişimciler için teknoloji start-up’larına ve yeniliklere yatırım yapmak için önemli bir fırsat yaratıyor. Son zamanlarda kıtada yenilenebilir enerji alanında yapılan atılımlar da Türk girişimciler için birtakım fırsatları beraberinde getiriyor. Tosyalı, Güney Afrika ve Mısır’ı bu alanda yatırım için en ideal ülkeler olarak gösterdi. Yol, köprü, havaalanı gibi altyapı yatırımları da bölgede öne çıkıyor.
Kıtanın tatil köylerini Türkler yapsın
Afrika ülkelerinin Türk turistler için cazibesine dikkat çeken Fuat Tosyalı, “Türk yatırımcılar, oteller ve tatil köyleri de dahil olmak üzere Afrika turizm altyapısına yatırım yaparak bu sektörün gelişmesine katkı sağlayabilir” dedi.
Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin önce 50 milyar dolara daha sonra 75 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydeden Tosyalı, DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri olarak, ticaret hacmi hedefi için kıtada 48 ülkede “Ticari Diplomasi” faaliyetleri yaptıklarını kaydetti. Tosyalı, şu bilgileri verdi: “Türk ve Afrikalı iş dünyasının yatırım ve ticari fırsatları birebir görüşerek yakalama imkanı olduğu 4. TABEF’i bu sene 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Afrika ve Türkiye’den yüzlerce iş insanı bir araya gelerek farklı alanlarda yatırım fırsatlarını gündeme getirecekler. Üretimde modern yöntemleri daha etkin kullanmayı hedefleyen Afrika ülkeleri, Türkiye ile tarımsal sanayi üretiminde iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirecekler.
Sürdürülebilir sağlık sektörü ve bu alanda inovatif fırsatlar da gündeme gelecek. Dijital pazarlama konusu son yıllarda Türkiye-Afrika ilişkilerinde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Dijital teknolojilerin, iş insanları tarafından daha etkin kullanımı konusunda taraflar görüş alışverişinde bulunacaklar. İş birliği fırsatlarının değerlendirileceği diğer bir alan da bankacılık ilişkileri ve ticaretin finansmanı konusu da gündeme gelecek.”
2.3 milyar dolarlık demir-çelik ihracatı
Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği (TDÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Fuat Tosyalı, bölgede inşaat projelerinin artışına paralel demir-çelik ve dökme demir talebinin artacağını söyledi. Tosyalı, “Ürün tipine göre pazar; çelik, dökme demir ve diğerlerine ayrıldı. Bunlar arasında 2020 yılında çelik segmenti yaklaşık 17.6 milyar dolar ile en büyük geliri kaydetti. Segmentin 2029’un sonuna kadar 30.8 milyar doları geçmesi bekleniyor. Afrika demir, çelik ve dökme demir pazarı Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Afrika, Batı Afrika ve Doğu Afrika olarak bölümlere ayrıldı. Kuzey Afrika pazarının 2029’a kadar 17.7 milyar doları aşan gelir elde etmesi bekleniyor. Gecen yıl demir ve çelik ihracatımız 2.3 milyar dolar tutarında gerçekleşti” dedi.