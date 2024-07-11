Buzdağı ‘manzara kapatan’ reklamı kaldırdı

Bazı yolcuların, reklam nedeni ile trendeki pencerelerin kapandığı ve dışarıdaki manzarayı göremediğinden şikayet etmesi üzerine firma yetkilileri harekete geçti ve firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, tren yolculuklarının keyfini bozduğu tespit edilen reklamların kaldırılması için hemen çalışmalara başlandığı belirtildi.

“Buzdağı Su olarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun beklentilerini her zaman ön planda tutuyoruz” denilen açıklamada, Buzdağı Su Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul’un talimatı ile reklamların kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığına işaret edildi.

Açıklamada, “Yolcularımızın manzaraları özgürce seyrederek keyifli bir yolculuk yapmalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluktur. Buzdağı Su olarak, toplumsal hassasiyetlere her zaman önem verdiğimizi ve bu tür konularda hızlı bir şekilde aksiyon almaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz” ifadeleri yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise buna TCDD’nin baştan izin vermemesi gerektiğini yorumunu paylaştı.

Saatte 2 bin 200 damacana doluyor

Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğançay Köyü Keremali Dağları sınırlarındaki Yörük Ali Kestanelik mevkiinde 640 metre kot mesafesinden doğan Buzdağı Doğal Mineralli Su, kaynağına 8 kilometre mesafede bulunan dolum tesislerinde ambalajlanıyor. 6 bin metrekaresi kapalı toplam 28 bin metrekare alan üzerinde kurulu dolum tesislerinde, saatte 12 bin adet bardak, 40 bin adet 0.33, 0.5, 1, ve 1.5 litre pet su dolum hattı bulunduğu bildirildi. Saatte 4 bin adet 5 ve 10 litre pet su dolumu yapılan tesiste, 2 bin 200 adette 19 litrelik damacana dolumu yapılıyor. Dolum tesisinin 15 litrelik cam hattı ise saatte bin adet. 10 adet treyler, 6 adet kamyon ve 10 adet kamyonetle dağıtım yapan Buzdağı’nın İstanbul’da 200, Sakarya’da 50 bayisi bulunuyor. Şirketten alınan bilgilerde, “Türkiye’deki diğer illerdeki il bayisi ile tüm Türkiye’deki müşterilerimize hizmet vermekteyiz” denildi.

Türkiye pazarının yanında ihracat da yapan marka, Almanya, İngiltere, Hollanda, Filistin, BAE, Kuveyt, Katar, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’a ürün veriyor.