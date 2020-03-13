“Buzlar Çözülmeden” ile büyük ilgi topladı

13 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Firma çalışanlardan oluşan bir ekiple 2017 yılında kurulan Beyçelik Gestamp Tiyatro Topluluğu birinci ve ikinci dönem kursiyerlerinin yer aldığı bir ekiple Cevat Fehmi Başkut’un yazdığı Türk tiyatro klasiklerinden olan “Buzlar Çözülmeden” oyununu sahneye koydu.

Oyunun galası Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çelik Güzeldağ ve Beyçelik Gestamp Genel Müdürü Engin Meydan oyuncuları ve yönetmeni tek tek tebrik ederek çiçek takdim ettiler. Meydan, “Şirket olarak spora ve sanata her zaman destek veriyoruz. Bugün burada çok anlamlı bir oyun izledik, arkadaşlarımı bu kadar profesyonel bir oyun ortaya çıkardıkları için kutluyorum. Tiyatro topluluğumuzun şehrimize ve festivaller aracılığı ile de Türkiye’de kendine yer edinecek çalışmalara imza atacağına eminim. Tüm oyuncuları ve sahne arkasında emek veren herkesi kutlarım.” dedi. Prömiyeri de 17 Şubat’ta Nilüfer Sahne’de yapılan oyun sezon boyunca Bursa ve çevre illerde ücretsiz ve halk açık olarak sahnelenecek.

Geçen yıl Mehmet Baydur’un yazdığı Yeşil Papağan Limited oyununu sahneleyen ekip, Bursa ve festivaller aracılığıyla çevre illerde 2 bin 500 seyirciye ulaşmıştı.