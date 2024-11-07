BV Portföy’den yatırım dünyasına teknolojik yenilik

Her geçen gün hayatımıza daha çok dokunan yapay zekâ teknolojisi yatırım ve varlık yönetimi alanlarında da kullanılmaya başlandı. Merkezine teknolojiyi alan BV Portföy de bu alanda öncü kurumlardan biri olarak, istatistiksel arbitraj fonlarını yapay zekâ ve yüksek frekanslı işlem teknolojileri kullanarak yönetiyor.

BV Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Boğday yaptığı açıklamada, “Tamamen makinelerin yönettiği fonlar, nano saniye bazında işlem yapabildikleri için olumlu yönde büyük fark yaratıyor. Tüm market verilerini tarayıp nano-saniyede analiz ederek işlem yapabilen bir teknolojiyle yönettiğimiz istatistiksel arbitraj fonlarımızın donanımı ile yazılımları Türkiye’de üretiliyor. Teknolojisi ile fark yarattığımız bu ürünler yatırımcılarımız için artı değer katıyor. Uzun süren ARGE çalışmaları sonucunda geliştirilen teknolojiler, Türkiye sermaye piyasalarında yaygın olarak kullanılmakla birlikte pek yakında Avrupa ve Amerika pazarlarına da açılacak” dedi.