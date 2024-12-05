“BYD geldiyse biz de burada olmalıyız dedik”
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’nin 17’ncisini düzenledi. PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Çin Makine Üreticileri Derneği'nin Türkiye'deki yatırım olanaklarını görüşmek üzere 22 firmayı Türkiye'ye getirdiğini kaydetti.
Eroğlu, "Çin'den gelen heyet burada yatırım yapmak istiyor ve Türk sanayicilerle ortak yatırım fırsatlarını görüşecekler. Türkiye'yi dünyada küresel bir merkez haline getirmek için bu tip girişimler son derece önemli” dedi.
"Türkiye lokasyonundan dolayı çok avantajlı bir yer"
Çin'in en büyük enjeksiyon makinası üreticilerinden olan Borch Macninery’nin Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Kangjian, Türkiye’deki temasları çok önemsedikleri için üst düzey bir katılım sağlandığını belirterek, “Türkiye lokasyonundan dolayı çok avantajlı bir yerde. Buradan Avrupa’ya ve çevre ülkelere satış organizasyonları ve daha ötesinde yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz.
Heyetteki firmalar hem pazar araştırması yapacaklar hem de yatırım fırsatlarını inceleyip Türkiye’deki iş insanları ile görüşecekler” diye konuştu. Çinli BYD’nin Türkiye'ye yaptığı yatırımın da kendileri için çok önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Kangjian, “BYD’nin yatırımı bizim de burada yatırım yapmaya yönelik düşüncelerimizi birkaç yönüyle etkiledi. Birincisi BYD buradaysa biz de olmalıyız dedik, ikincisi de BYD gibi bir firma muhakkak ki sıkı araştırmalardan sonra yatırıma karar verir. Dolayısıyla onların yatırım kararı bizim de yönümüzü buraya çevirmemizi sağladı” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Musab Gülaçar da dünyanın yaşlanması, iklim değişikliği ve insanların bireyselleşmesi gibi 3 değişime dikkat çekerek, krizlerin bir taraftan fırsatlar ortaya çıkardığını söyledi.