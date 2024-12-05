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“BYD geldiyse biz de burada olmalıyız dedik”

Türk Plastik Sanayicileri Araş­tırma Geliştirme ve Eğitim Vak­fı (PAGEV), PAGEV Türk Plastik En­düstrisi Kongresi’nin 17’ncisini düzen­ledi. PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Çin Makine Üreticileri Derneği'nin Türkiye'deki yatırım olanaklarını görüşmek üzere 22 firmayı Türkiye'ye getirdiğini kaydetti.

Dünya Gazetesi
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Eroğlu, "Çin'den gelen heyet burada yatırım yapmak istiyor ve Türk sanayicilerle ortak yatırım fırsatlarını görüşecekler. Türkiye'yi dünyada küresel bir merkez haline getirmek için bu tip gi­rişimler son derece önemli” dedi.

"Türkiye lokasyonundan dolayı çok avantajlı bir yer"

Çin'in en büyük enjeksiyon maki­nası üreticilerinden olan Borch Ma­cninery’nin Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Kangjian, Türkiye’deki temasla­rı çok önemsedikleri için üst düzey bir katılım sağlandığını belirterek, “Tür­kiye lokasyonundan dolayı çok avan­tajlı bir yerde. Buradan Avrupa’ya ve çevre ülkelere satış organizasyonları ve daha ötesinde yeni yatırımlar yap­mayı hedefliyoruz.

Heyetteki firmalar hem pazar araştırması yapacaklar hem de yatırım fırsatlarını inceleyip Tür­kiye’deki iş insanları ile görüşecekler” diye konuştu. Çinli BYD’nin Türkiye'ye yaptığı yatırımın da kendileri için çok önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Kangjian, “BYD’nin yatırımı bi­zim de burada yatırım yapmaya yöne­lik düşüncelerimizi birkaç yönüyle et­kiledi. Birincisi BYD buradaysa biz de olmalıyız dedik, ikincisi de BYD gibi bir firma muhakkak ki sıkı araştırmalar­dan sonra yatırıma karar verir. Dolayı­sıyla onların yatırım kararı bizim de yö­nümüzü buraya çevirmemizi sağladı” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sana­yi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Mu­sab Gülaçar da dünyanın yaşlanması, iklim değişikliği ve insanların birey­selleşmesi gibi 3 değişime dikkat çeke­rek, krizlerin bir taraftan fırsatlar or­taya çıkardığını söyledi.