“BYD geldiyse biz de burada olmalıyız dedik”

Eroğlu, "Çin'den gelen heyet burada yatırım yapmak istiyor ve Türk sanayicilerle ortak yatırım fırsatlarını görüşecekler. Türkiye'yi dünyada küresel bir merkez haline getirmek için bu tip gi­rişimler son derece önemli” dedi.

"Türkiye lokasyonundan dolayı çok avantajlı bir yer"

Çin'in en büyük enjeksiyon maki­nası üreticilerinden olan Borch Ma­cninery’nin Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Kangjian, Türkiye’deki temasla­rı çok önemsedikleri için üst düzey bir katılım sağlandığını belirterek, “Tür­kiye lokasyonundan dolayı çok avan­tajlı bir yerde. Buradan Avrupa’ya ve çevre ülkelere satış organizasyonları ve daha ötesinde yeni yatırımlar yap­mayı hedefliyoruz.

Heyetteki firmalar hem pazar araştırması yapacaklar hem de yatırım fırsatlarını inceleyip Tür­kiye’deki iş insanları ile görüşecekler” diye konuştu. Çinli BYD’nin Türkiye'ye yaptığı yatırımın da kendileri için çok önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Kangjian, “BYD’nin yatırımı bi­zim de burada yatırım yapmaya yöne­lik düşüncelerimizi birkaç yönüyle et­kiledi. Birincisi BYD buradaysa biz de olmalıyız dedik, ikincisi de BYD gibi bir firma muhakkak ki sıkı araştırmalar­dan sonra yatırıma karar verir. Dolayı­sıyla onların yatırım kararı bizim de yö­nümüzü buraya çevirmemizi sağladı” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sana­yi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Mu­sab Gülaçar da dünyanın yaşlanması, iklim değişikliği ve insanların birey­selleşmesi gibi 3 değişime dikkat çeke­rek, krizlerin bir taraftan fırsatlar or­taya çıkardığını söyledi.