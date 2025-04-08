BYD’den rekor kar beklentisi! Avrupa lüksüne göz dikti

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, 2024'ün ilk çeyreğinde net kârının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 ile 118,9 arasında artmasını öngördüğünü açıkladı.

Şirket, büyüme planları kapsamında Avrupa pazarındaki varlığını da güçlendirme adımları atıyor. Bu doğrultuda BYD, premium segmentte konumlandırdığı Denza markasını Pazartesi günü Avrupa’da resmi olarak tanıttı. BYD, Denza ile birlikte bölgedeki etkisini artırmayı ve BMW ile Mercedes gibi yüksek segmentteki Alman üreticilerle rekabete girmeyi hedefliyor.

Satışların yüzde 90’dan fazlası Çin pazarında

Geçtiğimiz yıl toplamda 4,2 milyonun üzerinde araç satışı gerçekleştiren şirketin satışlarının büyük kısmı, yani yüzde 90’dan fazlası, Çin pazarında yapıldı. Denza ise BYD’nin toplam satışlarının yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturdu. Bu marka, daha önce Mercedes ile yüzde 50 ortaklıkla yürütülen bir girişimken, şu anda tamamen BYD bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Milano Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte konuşan BYD’nin Avrupa özel danışmanı Alfredo Altavilla, markanın gelecekteki rolüne dair değerlendirmelerde bulundu. Altavilla, Genel Müdür Yardımcısı Stella Li'nin de katıldığı sunumun ardından yaptığı açıklamada, Denza'nın grup için teknolojik bir öncü olacağını belirterek, "Daha sonra BYD marka otomobillerde yer alacak teknolojik özellikleri öngörecek" dedi.