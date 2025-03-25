BYD’nin karı rekor seviyeye ulaştı: Hisseler uçuşta!

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde net karının yüzde 73,1 oranında bir artışla 15 milyar yuan seviyesine ulaştığını duyurdu. Şirket, düşük fiyatlar ve yüksek satışlarla rakiplerine fark atarak bu başarılı sonuca imza attı. BYD'nin borsaya yaptığı açıklamaya göre, dördüncü çeyrek gelirleri yüzde 52,7 oranında bir artışla 274,9 milyar yuan oldu.

Çin’in lideri BYD

BYD, 2024 yılı boyunca 4,25 milyon araç satışı gerçekleştirerek, Çin otomobil pazarında lider konuma yerleşti ve Volkswagen'i geride bıraktı. Şirketin faaliyet gelirlerinin yüzde 79,4’ü otomobil ve ilgili ürün satışlarından elde edildi. Bu satışlar, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla 1,3 puan artışla yüzde 22,3 brüt kâr marjı sağladı.

BYD'nin Türkiye yatırım planı

BYD, Türkiye’deki yatırımını resmileştirdi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında yapılan anlaşmayla, şirketin Manisa’da bir üretim tesisi kurması kararlaştırıldı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek projede, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası ile bir Ar-Ge merkezi yer alacak. BYD, 5 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflerken, Türkiye’yi sadece üretim değil, aynı zamanda yenilik ve teknoloji merkezi olarak konumlandırmayı amaçlıyor. Tesisin 12 ay içinde tamamlanması planlanıyor.