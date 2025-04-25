BYD’nin net kârı ilk çeyrekte yüzde 100 arttı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2025'in ilk çeyreğinde net kârını yüzde 100’den fazla artırarak 9,2 milyar yuan’a ulaştı. Gelir de yıllık bazda yüzde 36,4 arttı.

Şirketin kârlılığında kaydedilen bu güçlü artış, yaklaşık iki yılın en hızlı çeyreklik büyümesi olarak kayıtlara geçti.

BYD'nin çeyreklik geliri ise yıllık bazda yüzde 36,4 artışla 170,4 milyar yuan seviyesine ulaştı. Bu oran, önceki çeyrekteki yüzde 10,6’lık artışa kıyasla önemli bir ivmelenmeye işaret etti.

Elektrikli araç pazarında küresel rekabetin arttığı bir dönemde gelen bu sonuç, BYD’nin pazardaki konumunu güçlendirdiğine işaret ediyor.