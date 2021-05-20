ByteDance CEO’su Zhang Yiming görevini bırakıyor

ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming’in, popüler video uygulaması TikTok'un arkasındaki grubun CEO'luğu görevinden yıl sonunda istifa edeceği duyuruldu.

ByteDance'ı neredeyse on yıl önce kuran 38 yaşındaki Zhang, TikTok ve kardeş Çin platformu Douyin dahil olmak üzere popüler uygulamalar geliştiren Pekin merkezli grubu ABD-Çin gerginliği döneminde yönetmişti.

ByteDance’ten yapılan açıklamada, Zhang'in yerine kurucu ortak ve insan kaynakları yöneticisi Liang Rubo'nun geleceği belirtildi.

TikTok, geçtiğimiz yıl ABD ve Çin arasındaki gerilime dahil oldu ve eski başkan Donald Trump yönetimi, Çin video uygulamasını ulusal güvenliği tehdit etmekle suçlayarak, uygulamayı yasaklamaya veya denizaşırı operasyonlarını Amerikalı bir alıcıya satmaya zorlamaya çalışmıştı.

Şirketin, TikTok’un Amerikan operasyonlarının yeniden yapılandırılması konusunda ABD’deki Yabancı Yatırım Komitesi ile görüşmeleri sürüyor. Biden yönetimi şubat ayında, Trump’ın TikTok'u yasaklama çabalarını gözden geçirdiğini söylemişti.