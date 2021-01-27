ByteDance  gelirlerini  35 milyar dolarla ikiye katladı

ByteDance Ltd.'in geliri geçen yıl iki kattan fazla artarak yaklaşık 35 milyar dolara yükseldi ve Trump'ın video hizmeti markası TikTok'u ABD'de yasaklama girişimine meydan okudu.

Kaynaklar, Çinli şirketin önceki yıl 4 milyar dolardan az olan işletme kârını 2020'de, TikTok’un yüksek seyreden reklam gelirleriyle, yaklaşık 7 milyar dolara çıkarmayı başardığını ifade etti.

TikTok’un reklam gelirleri, ABD eski başkanı Donald Trump'ın TikTok'u ülkesinin iç güvenliğine bir tehdit poluşturduğu iddiasıyla yasaklamaya ve Oracle Corp liderliğindeki Amerikalı yatırımcılara satışa zorlamaya çalışması ve Hindistan'ın uygulamayı yasaklamasına rağmen 2020 yılında azalmadı.

Joe Biden iktidarında, şirket sosyal medya imparatorluğunun bir bölümünü Hong Kong'da halka arz etmeyi planlıyor. ByteDance’in Çin, Hindistan ve Endonezya pazarında pek çok uygulaması bulunuyor.