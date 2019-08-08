C2FO, 200 milyon dolar yatırım aldı

08 Ağustos 2019

İşletme sermayesi platformu olan C2FO, 200 milyon dolar tutarında yeni bir yatırım aldığını açıkladı. SoftBank Vision Fund liderliğindeki yatırım turuna, mevcut yatırımcılardan Temasek ve Union Square Ventures da katıldı. Yatırımın ardından Nahoko Hoshino, SoftBank Investment Advisors’ı temsilen C2FO Yönetim Kurulu’na katılacak.

Yatırım ile C2FO’nun yeni pazarlarda gelişiminin hızlanması ve dünyanın her bölgesinden gerek büyük ölçekli ve çokuluslu gerekse KOBİ ölçeğindeki şirketlerin işletme sermayesine erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

C2FO’nun kurucusu ve CEO’su Sandy Kemper, yapmış olduğu açıklamada, “İçinde bulunduğumuz sektöre liderlik eden finansal performans göstergelerimiz, beklentileri aşan müşteri memnuniyetimiz, güçlü global büyümemiz ve tüm bunları başarmamızı sağlayan çok iyi bir ekibimiz var. Onların çalışmaları sayesinde, bugüne kadar 1.2 Trilyon Doların üzerinde ticari alacak ve borcun eşleşmesine imkân sağladık” dedi.



Sandy Kemper, yeni kaynağın kullanımı ile ilgili olarak, “C2FO platformu aracılığıyla, çok daha fazla likiditenin üretici şirketlere aktarıldığı ve bunun sonucunda tüm ekonomilerin daha hızlı büyüdüğü bir dünya için çalışıyoruz. Vision Fund ve mevcut yatırımcılarımız tarafından aktarılan yeni sermayeyi, bu çabamızı destekleyecek şekilde operasyonlarımızı genişletmekte kullanacağız” ifadesine yer verdi.

SoftBank Investment Advisors Yönetici Ortağı Akshay Naheta, yatırımın ardından yaptığı açıklamada, “C2FO’ya yatırım yaptık çünkü geliştirmiş oldukları ve sistemi tamamen dönüştüren yenilik – disruptive innovation – sayesinde, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler, nakde hızlı bir biçimde ve geleneksel yöntemlerden daha uygun maliyetle erişme şansına sahip oluyorlar. Şirket’in sunduğu platformun hem alıcılara hem de tedarikçilere maksimum değeri sağladığına inanıyoruz ve C2FO’nun işletme sermayesi alanında küresel merkez olma vizyonundan heyecan duyuyoruz” diye konuştu.