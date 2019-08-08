C2FO, SoftBank Vision Fund liderliğinde 200 milyon dolar yatırım aldı

08 Ağustos 2019

Dünyanın en büyük işletme sermayesi platformu olan C2FO, 200 Milyon dolar tutarında yeni bir yatırım aldığını açıkladı. SoftBank Vision Fund liderliğindeki yatırım turuna, mevcut yatırımcılardan Temasek ve Union Square Ventures da katıldı. Yatırımın ardından Nahoko Hoshino, SoftBank Investment Advisors'ı temsilen C2FO Yönetim Kurulu'na katılacak.

Yatırım ile C2FO'nun yeni pazarlarda gelişiminin hızlanması ve dünyanın her bölgesinden gerek büyük ölçekli ve çokuluslu gerekse KOBİ ölçeğindeki şirketlerin işletme sermayesine erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

C2FO'nun kurucusu ve CEO'su Sandy Kemper, yapmış olduğu açıklamada, "İçinde bulunduğumuz sektöre liderlik eden finansal performans göstergelerimiz, beklentileri aşan müşteri memnuniyetimiz, güçlü global büyümemiz ve tüm bunları başarmamızı sağlayan çok iyi bir ekibimiz var. Onların çalışmaları sayesinde, bugüne kadar 1.2 Trilyon Doların üzerinde ticari alacak ve borcun eşleşmesine imkân sağladık" dedi.

Alacaklarını hızlandırmak isteyen tedarikçi firmalara sunulan baştan uca dijital platform, dünyada işletme sermayesine ulaşımın en kolay ve en düşük maliyetli yollarından biri olarak hızla büyüyor. Kullandığı tescilli algoritmalar sayesinde, ticari alacaklar ile borçlar arasında eşleştirme sağlayan C2FO, vadesini bekleyen alacakların erken tahsilatı için dinamik tabanlı ve anında fiyatlama imkânı sunuyor. 173 ülkeye yayılmış ve sayıları 300,000'i aşan işletmeler, C2FO'yu kullanarak nakit akışlarını kontrol ediyor ve her hafta 1 Milyar Doların üzerinde kaynağa erişiyorlar.

SoftBank Investment Advisors Yönetici Ortağı Akshay Naheta, yatırımın ardından yaptığı açıklamada, "C2FO'ya yatırım yaptık çünkü geliştirmiş oldukları ve sistemi tamamen dönüştüren yenilik - disruptive innovation - sayesinde, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler, nakde hızlı bir biçimde ve geleneksel yöntemlerden daha uygun maliyetle erişme şansına sahip oluyorlar. Şirket'in sunduğu platformun hem alıcılara hem de tedarikçilere maksimum değeri sağladığına inanıyoruz ve C2FO'nun işletme sermayesi alanında küresel merkez olma vizyonundan heyecan duyuyoruz" ifadesini kullandı.



Sandy Kemper, yeni kaynağın kullanımı ile ilgili olarak, "C2FO platformu aracılığıyla, çok daha fazla likiditenin üretici şirketlere aktarıldığı ve bunun sonucunda tüm ekonomilerin daha hızlı büyüdüğü bir dünya için çalışıyoruz. Vision Fund ve mevcut yatırımcılarımız tarafından aktarılan yeni sermayeyi, bu çabamızı destekleyecek şekilde operasyonlarımızı genişletmekte kullanacağız" ifadesine yer verdi.

C2FO hakkında

C2FO, şirketlerin işletme sermayesine erişim yöntemini, geliştirmiş olduğu basit ancak teknolojik açıdan son derece güçlü bir çözüm ile değiştirmektedir. Dijital bir pazar yeri teknolojisi kullanan C2FO, nakde ihtiyacı olan işletmelerle, nakdi olan işletmeler arasında bağlantı kurar. İşletmeler, kendileri için uygun olan sermaye maliyetini belirler ve C2FO'nun algoritmaları, bu ihtiyacı uygun fon kaynakları ile eşleştirir. Nakit akımı, faturaların erken ödemesi yoluyla, alacak finansmanı ya da diğer fonlama opsiyonlarıyla sağlanır. C2FO, işletmeler için küresel ölçekte dünyanın en büyük bankacılık-dışı işletme sermayesi çözümüdür. Daha fazla bilgi için C2FO.com

Türkiye'de C2FO

Türkiye, ekonomik büyüklüğü, gelişim potansiyeli ve bölgesinin önde gelen tedarik merkezi kimliğiyle C2FO'nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) operasyonlarında öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. C2FO, işletme sermayesi finansmanı alanındaki yenilikçi yaklaşımını, üstün teknolojisini ve global networkünü Mart 2019'dan bu yana Türkiye'deki kullanıcılara da sunuyor.