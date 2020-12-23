C2FO, yeni yılda da KOBİ'leri desteklemeyi sürdürecek

Tedarik zinciri finansmanı ve işletme sermayesi alanında global ölçekte faaliyet gösteren banka dışı platform olan C2FO, Türkiye faaliyetlerini başlattığı 2020 yılını başarıyla tamamlayarak, yeni yıl için önüne büyüme hedefi koydu.

Geleneksel tedarik zinciri finansmanından farklı yapıları, büyük ölçekli alıcı firmalara sundukları esnek çözümler ve KOBİ tedarikçilere erişim konusundaki yaklaşımlarıyla sektörde fark yarattıklarını söyleyen C2FO Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yerel ve yurtdışı tedarikçilerinin nakde erişimini kolaylaştırdıklarını aktardı.

Bu yıl tüm dünyada yaklaşık 40 milyar dolar tutarında faturalı alacağın tedarikçilere erken ödenmesini sağladıklarına dikkat çeken Keçecioğlu, “Pandeminin etkisiyle, tedarik zincirlerini korumak isteyen büyük ölçekli firmaların C2FO’ya olan ilgisi hızla artarken, 183 ülkeye yayılmış ve çoğunluğu KOBİ statüsündeki kayıtlı tedarikçilerimizin C2FO’yu kullanma oranlarında da rekor kırdığımız bir yılı geride bıraktık.” diye konuştu.

"2021’de Türkiye yatırımlarımızı büyüteceğiz"

Türkiye’de yepyeni bir tedarikçi finansmanı deneyimi sunduklarını belirten Serden Keçecioğlu, “Tedarikçiler, vade uzatımı gibi bir şart olmadan, hiçbir kayıt ve kullanım ücreti ödemeden C2FO’ya giriş yapıp, farklı müşterilerinden olan alacaklarını tek bir ekranda görüntülüyor ve dilediği faturalar için, parasal büyüklüğü, vadesi, para birimi ne olursa olsun, doğrudan müşterilerinden erken ödeme alabiliyorlar.” ifadesini kullandı. Bu yeniliği ve kolaylığı ilk olarak Anadolu Efes'in tedarikçilerine sunduğunu anlatan Keçecioğlu, ardından global müşterilerinden Perfetti van Melle ve bir içecek üretisinin C2FO teknolojisini ve hizmet kalitesini tedarikçileriyle buluşturduğunu aktardı.

C2FO olarak 2021 yılında daha fazla yatırım yapacaklarını açıklayan Keçecioğlu, "Türkiye’nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşları ve global müşterilerinin Türkiye iştirakleriyle çalışmalarımızı genişleteceğiz. 2021 yılı genelinde, Türkiye özelinde 20 milyar TL tutarında faturanın yüklendiği ve binden fazla yerli tedarikçinin tahsilatlarını hızlandırdığı bir platform olmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

"Türkiye’ye kaynak aktarılmasının önü açacağız"

Keçecioğlu, 2021 yılının ilk aylarından itibaren, tedarikçilere aktarılan kaynağın çeşitlendirilmesi için Türkiye’deki finans kurumlarını sürece dahil edeceklerini söyledi. “Bu süreç tamamlandığında, hem KOBİ’lerin kullanımına sunulan kaynak tutarı genişleyecek hem de global fon sağlayıcılarımızın banka iş birliklerimiz kanalıyla Türkiye’ye kaynak aktarmasının önü açılmış olacak” diye konuşan Keçecioğlu, C2FO’nun tedarikçi finansmanı dışındaki çözümlerinin ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik yaklaşımlarının iş dünyasıyla tanıştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.