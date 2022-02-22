CAG Logistics, ikinci yurt dışı şirketini Romanya’da açtı

Soycan Şirketler Grubu bünyesinde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren CAG Logistics, Türkiye ve Bulgaristan’ın ardından yeni şirket ve ofis yapılanması için Romanya’yı seçti.

Türkiye ile Avrupa arasındaki en önemli köprü noktalarından biri olan Romanya’da açtığı şirket ile komple ve parsiyel taşımacılık hizmetlerini daha avantajlı süreler ve maliyetlerle sunmaya hazırlanan ÇAG Logistics, ayrıca 7 milyar doları aşan Türkiye-Romanya ticaret hacminin artmasına da katkı sunmayı planlıyor.

Tedarik zincirinde yaşanan aksamalara ve navlun fiyatlarındaki yükselişe karşı yeni ofis yapılanması için bu dönemi seçtiklerini söyleyen Soycan Şirketler Grubu ve CAG Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, “Attığımız bu adımla birlikte Türkiye ofisimiz, Romanya operasyonlarına destek olmanın yanı sıra kendi bağımsız operasyonlarını da yürütecek.” dedi.



Yatırımla birlikte karayolu ve intermodal taşımacılığı, depolama, aktarma ve iç dağıtım hizmetleri vereceklerini ifade eden Soycan, Türkiye’de Romanya hattında elde ettikleri güçlü konumu, Romanya pazarında da elde etmek ve oradaki güçlü lojistik şirketlerinden biri olmak hedefiyle bu adımı attıklarını aktardı.

Romanya’nın güçlü bir lojistik ve ticari altyapıya sahip olduğuna dikkat çeken Soycan, şunları kaydetti: “Son dönemde pandemi sebebiyle global piyasadaki krizlere bağlı olarak artan navlunlar ve uzun bekleme süreleri sebebiyle tüm şirketler gibi biz de müşterilerimize rekabetçi hizmet sunmakta zorlanıyorduk. Romanya ofisimizi açarak, burayı bir aktarma noktası olarak kullanıp maliyetlerimizi aşağı çekmeyi ve bu sayede müşterilerimize uygun taşıma süreleri ve navlunlar sunabilmeyi arzuluyoruz. Tedarik zincirindeki en önemli sorun navlun artışı ile gününde ve saatinde yük teslimlerinin gerçekleştirilememesi. Romanya şirketimiz sayesinde uygun navlun fiyatlarıyla sürdürülebilir şekilde Türk üreticisine ve ihracat-ithalatçısına taşıma hizmeti vereceğiz.”

“Lokal firmalara erişmemizi sağlayacak”

Lojistikle ilgili tüm dünyada kriz yaşanan bir dönemde şirketlerin yeni fırsatlar ve çözümler arama çabası içinde olduğunu belirten Soycan, mevcut sorunları minimize edebilmek için de Romanya pazarına girmeye karar verdiklerini söyledi.

Soycan, devamında şunları aktardı: “Bu yatırımımızla birlikte Doğu Bloğu ülkelerine odaklanacağız. Avrupa Birliği üyesi olan ve hızla gelişen Romanya’nın, lojistik yolları üzerinde önemli bir konumda bulunması Avrupa taşımalarında bizi güçlendirecek. Halihazırda Türkiye ofisimizde 11 dilde hizmet veren, yabancı uyruklu ekip arkadaşlarımız var. Yeni şirketle birlikte çok dilli, çok kültürlü yapımızı da genişletmiş olacağız. Global bir oyuncu olmak için adım atmaya devam ediyoruz şeklinde de bakıyoruz konuya. Yeni yatırımımız Romanya’da bugüne kadar erişemediğimiz lokal firmalara erişmemizi sağlayacak. Avrupa-Türkiye arası taşımalarda aktarma noktası olarak kullanılacak bir ülkede kendi ekibimizle bu işi yapmamız, operasyon takibi ve maliyet açısından bize avantaj sağlayacak. Öte yandan bu yatırımımız, depo ve lojistik altyapısı hazır olacağından dolayı Sarpedon Global Trade ve Zeynela Motor Vehicles şirketlerimiz için de Romanya pazarında avantaj yaratacak.”