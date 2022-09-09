Çağdaş Holding betonu bıraktı, gayrimenkul ve turizm projelerine odaklandı

Bodrum’da faaliyet gösteren ve bölgenin inşaat sektörünün önemli tedarikçileri arasında yer alan Çağdaş Beton’u satan Çağdaş Holding, gayrimenkul ve turizm projelerine ağırlık verecek.

Bodrum’un turizminde marka imajını güçlendirecek projelere ve iş birliklerine imza atan Çağdaş Holding, Bodrum Turgutreis’te Swissotel Resort Bodrum Beach, Bodrum Yokuşbaşı’nda Swissotel Residences Bodrum Hill ve Bodrum Cennet Koyu’nda Akana Hotel projeleriyle Bodrum’a dünyanın önemli markalarını getirdi.

Bodrum’un sadece Türkiye için değil dünya turizm atlasında çok önemli bir değer olduğunu belirten Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Beton sektöründe yıllarca kalite ve güvenin adresi olarak hem kendi inşaat projelerimize hem de Bodrum Yarımadası’ndaki seçkin konut ve otel projelerine beton tedariğinde bulunarak bölgenin gelişimine katkı sağladık. Ancak pandemiyle birlikte Bodrum’a artan ilgi ve talep sonucu artışa geçen yapılaşmanın ardından yeni bir döneme girmeye ve değişime karar verdik. Evimiz olan Bodrumumuzda tedarikçi değil; sürdürülebilir bir Bodrum’a yön veren tarafta olmak istedik. Bu vizyonla alışılagelmişin dışında daha duyarlı, daha seçici ve özel projeler geliştirme kararı aldık” dedi.

İnşaat ve turizm alanındaki özgünlüklerini koruyarak hedeflerini daha da büyüteceklerini belirten Çağlar, turizmde Akana markasıyla Cennet Koyu’nda ilkini açtıkları butik otelin, ikincisini de yine Bodrum’da çok özel bir lokasyonda açacaklarının bilgisini paylaştı.

Çağlar, “Doğasından tarihine, kültürel dokusundan mimari estetiğine kadar Bodrum’un tüm değerlerine sahip çıkmaya ve bu değerleri en üst düzeyde gözeten projelerimizle, Bodrum’un marka algısını korumaya, geliştirmeye ve sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.