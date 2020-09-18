Çağla Şıkel, Naturagen Kolajen’in reklam yüzü oldu

18 Eylül 2020

İskefe Holding, hayata geçirdiği ve "Kolajenden gelen güzellik” söylemi ile ürünlerini tüketicilerle buluşturan Naturagen Kolajen markasının reklam filmi ve tanıtımı için Çağla Şıkel ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre marka tarafından “Naturagen Kolajen’in filtresiz yüzü” olarak tanımlanan Çağla Şıkel'in rol alacağı reklam filmi, 18 Eylül Cuma gününden itibaren tüm dijital platformlarda ve çok yakında da TV’de yayınlanacak.

Açıklama göre, günlük hayatta çok fazla filtre kullanılmasından ve güzellik normlarının da bu filtreler sebebiyle değişmeye başlamasından yola çıkılan reklam filminde Naturagen Kolajen'in olduğu bir dünyada, bu filtrelere ihtiyaç duyulmadığı anlatılıyor.

Cironun yüzde 10'unu Ar-Ge'ye ayırıyor

Bünyesinde 7 deri fabrikası, jelatin üretim tesisi, protein üretim tesisi, kolajen hidrolizat üretim tesisi, Ar-Ge merkezi ve test Laboratuvarları bulunan İskefe Holding, sahip olduğu deneyimi kolajen üretiminde de kullanmaya başladı.

Cirosunun yüzde 10'unu Ar-Ge çalışmalarına ayıran İskefe Holding, odağına aldığı inovasyon ve yüksek teknoloji ile medikal alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda son olarak medikal teknolojiler alanındaki faaliyetlerine Naturagen Kolajen markasını ekleyen holding, Naturagen Kolajen ile tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.