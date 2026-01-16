Çakar: Daha uyguna krediye erişim imkanı olacak

Türkiye Bankalar Birli­ği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Banka­sı Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün 2025 yılını 47 trilyon TL’lik büyüklüğü ulaşa­rak tamamladığını söyledi. Çakar, sektörün geçen yıl yüzde 44 büyü­me sağladığını ve yüzde 27 civa­rında öz kaynak karlılığı yakala­dığını da kaydetti.

Alpaslan Ça­kar, politika faizindeki düşüşün mevduat maliyetlerine yansıya­cağını, kaynak maliyetindeki dü­şüşü kredilere yansıtacaklarını belirterek “Önümüzdeki dönem­de hem bankacılık hem reel sek­tör açısından daha uygun kredi­ye erişim imkanı olacaktır” dedi.

“CDS’in düşmesi fonlama maliyetini pozitif etkiledi”

TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar Bloomberg HT’de konuk olduğu programda yaptığı konuşmada, 2025 yılına dair de­ğerlendirmelerde bulundu.

Çakar “2025’te çok ciddi jeopolitik geri­limler yaşandı. Dünyada artan ko­rumacılıkla 2025’in ilk 10 ayında 2500 adet ticareti sınırlayan ka­rar alındı, bu dünya ticaretini et­kiledi. ABD Çin rekabeti tedarik zincirinin yapısını ve yönünü de­ğiştirdi. Artık yakın müttefik ül­kelerle ve bölgesel işbirlikleri or­taya çıkmaya başladı. Pozitif şey­ler de vardı, dünyada enflasyon düşmeye başladı. Bu politika faiz­lerine yansıdı, bu da sermaye ha­reketlerini bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yönlendirdi” değer­lendirmesini yaptı.

Çakar, geçen sene dezenflas­yonist program çerçevesinde ha­yatın şekillendiğini kaydederek “Dolayısıyla bizim de sektör ola­rak bilançomuzu temel belirleyen kavram makroekonomik gerçek­lerdi. Yılı yüzde 3,8 civarında bü­yümeyle kapatacağız.

Enflasyon­da düşüş gerçekleşti. Cari açık önemli bir problemdi, muhteme­len bu yılı yüzde 1,4 civarında bir oranla kapatacağız. Merkez Ban­kası rezervlerinde 200 milyar do­lara ulaşıldı. Net rezervler 70 mil­yar dolar civarında. Bu tampon oluşturması açısından ciddi bir seviye. Mayıs 2023’te CDS 700 ci­varındaydı, bugün 204’lere kadar düştü. Bu bizim fonlama maliye­timizi, hem de uluslararası alan­dan borçlanma kabiliyetimizi po­zitif etkileyen bir husus” dedi.

“Her geçen gün bir öncekine göre daha normalleşiyoruz”

“Her geçen gün bir öncekine göre daha normalleşiyoruz” di­yen Çakar şunları söyledi; “Biz 2025’i 47 trilyon TL büyüklüğe ulaşarak kapattık. Temel rasyo­lar ve bilanço dengesi itibariyle sektörün pozitif olduğunu söy­leyebilirim. Bankacılık sektö­rü için NPL riskinin yüksek ola­bileceğinin düşünüldüğü bir dönemi daha makul, iyi bir bü­yümeyle kapattık” Çakar poli­tika faizindeki düşüşün mevdu­at maliyetlerine yansıyacağını, kaynak maliyetindeki düşüşü kredilere yansıtacaklarını belir­terek “Önümüzdeki dönem hem bankacılık hem reel sektör açı­sından daha uygun krediye eri­şim imkanı olacaktır” dedi.

Faiz ve enflasyon beklentisi

Enflasyon beklentisini paylaşan Çakar enflasyonun yüzde 20’ler civarında şekillenmesini beklediklerini belirterek “Ocak - Şubat ayları bu anlamda çok önemli. Bu ay iyi bir oran gelirse enflasyonda yüzde 19’u yakalayabiliriz. Politika faizi şu an yüzde 38, faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemlerde devam edeceğini düşünüyorum, faizlerde yılı yüzde 30’ların altında bir oranla kapatabiliriz” dedi. Ziraat Bankası’nın 2025 performansına ve beklentilere dair “2025 Ziraat Bankası için çok iyi geçti. Aktif büyüklük olarak yüzde 58 büyüdük. 8,5 trilyon TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Bu yılı da yüzde 30’lar civarında büyümeyle kapatacağımızı öngörüyorum” dedi.