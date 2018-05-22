Çakıroğlu: İş dünyası için 2019 sonrası iklim elverişli olacak

22 Mayıs 2018

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yeni iş fikirleri konusunda iş birliklerini çok önemsediklerini belirterek, "Mevcut işlerimizi büyütürken yeni fikirleri hayata geçirmeye de odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Koç Holding'in kurumsal dergisi Bizden Haberler'in yeni sayısı yayımlandı. Dergide Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'nun, Koç Topluluğu'nun yıllık stratejik plan süreci başlangıç toplantısındaki konuşmasına da yer verildi. Çakıroğlu, geleceğe yönelik beklentilerini paylaşarak stratejik önceliklerine değindi.

Ekonomi ve siyasetteki küresel belirsizlik ortamına dikkati çeken Çakıroğlu, yurt içinde 1-1,5 yıllık dönemde politik gündemin yoğun olacağını ve 2019 sonrasında yurt içi siyasi iklimin iş dünyası açısından daha sakin seyretmesinin beklendiğini vurguladı.

Çakıroğlu, bununla beraber jeopolitik riskler ve küresel politik ve sosyal gelişmeleri de göz önüne alarak topluluk şirketlerinden, 5-10 yılı kapsayan, hatta daha ötesine geçen vizyonları ve bunların hayata geçirilmesini mümkün kılacak ana stratejilerini belirlemelerini beklediğini kaydetti.

"Topluluk müşteri verisi önemli fırsatlar barındırıyor"

Levent Çakıroğlu, ana işleri büyüterek mevcut varlıklardan daha fazla değer yaratmanın yanı sıra yeni iş fikirlerini hayata geçirmenin önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut işlerimizi büyütürken yeni fikirleri hayata geçirmeye de odaklanmalıyız. Topluluk müşteri verisi önemli fırsatlar barındırıyor. Tüm süreçlerin veri bazlı karar mekanizmalarıyla yönetilmesi hedefi çerçevesinde müşteri verisini yepyeni bir değer önerisiyle ortak bir platformda yapılandırma, 2018 yılındaki en öncelikli konularından birisi olacak. Yeni iş fikirleri konusunda iş birliklerini çok önemsiyoruz. Şirketin kendi kaynakları dışında ihtiyaç duyulan konularda start up'lar, üniversiteler ve hatta rakiplerle iş birliklerinin hedeflenmesi gerekiyor. İnovasyon, kurum içi girişimcilik ve dijital dönüşüm programlarımızda epeyce mesafe alındı. Bu alanlarda önceliklendirilen projelerin somut neticelerini stratejik planlarda görmeyi bekliyorum."

Topluluğun küresel vizyon ile yönetildiğini vurgulayan Çakıroğlu, sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejisini destekleyen ana unsurları "küresel varlığın genişletilmesi", "yurt içi ve dışı rekabetçiliğin artırılması", "teknoloji ve inovasyona yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesi" ve "güçlü markalar yaratılması" olarak sıraladı.

Son dönemde gerçekleştirilen yatırımlara rağmen topluluk yurt dışı faaliyetlerinin öz sermayedeki payının yüzde 10 seviyesinde ve yurt dışında yerleşik faaliyet gösteren şirket sayısının halen kısıtlı olduğuna işaret eden Çakıroğlu, fırsatların geniş bakış açısı ile değerlendirilmesi, "komşu" iş alanlarında cazip yatırım imkânları ve katma değer yaratabilecek fırsatların dikkate alınmasına yönelik beklentilerini aktardı.