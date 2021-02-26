Çakmak Vinç, Yalova’da üretime hazırlanıyor

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Üretimlerinin yüzde 70’ini ihraç eden Çakmak Vinç, üretim yaptığı şehirlere Yalova’yı da ekleyecek. Şirket, halihazırda Sakarya ve Eskişehir’deki fabrikalarında CMAK markasıyla üretim yapıyor. Yatırımları marka odaklı büyümeye yönelik planladıklarını ifade eden Çakmak Vinç Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Çakmak, pandemiye rağmen 2020 yılında da büyümelerini sürdürdüklerini belirtti. Yaklaşık 50 ülkeye doğrudan satış yaptıklarını kaydeden Çakmak, “Hemen hemen her ülkede var olduğumuzu biliyoruz. Şu anda Hendek ve Eskişehir’de üretim yapıyoruz. Yalova’daki fabrika inşaatımızı da tamamladıktan sonra hem çalışan sayımızı hem de üretim kapasitemizi artıracağız. 15 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden Yalova fabrikamızı 2023’te devreye almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Orçun Çakmak, “Yalova fabrikamız büyümemizi daha da hızlandıracak. CMAK markası ile ürettiğimiz vinçler her şeyi ile bize ait, yerli ve milli bir ürün. Şu anda Endüstri 4.0 vinçlerimizin üçüncü versiyonunu üretiyoruz. Dünyanın en büyük vinç firmaları, 10 binlerce firmanın içinde Çin ve Avrupa’dan birkaç firma ile birlikte CMAK olarak bizi kendilerine rakip olarak görüyor. Dünya devi vinç üreticileri ile yoğun bir rekabet halindeyiz. Türkiye’de sadece vinç değil başka sektörlerde de güzel ve kaliteli ürünler üretiliyor. Yerli ve milli üretimleri tercih ederek cari açığı azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.

''İtalyan B.S.R.L’ye açtığımız dava lehimize sonuçlandı”

Pandemi sürecinde çok farklı pazarlarda olmanın avantajını yaşadıklarını da belirten Çakmak, teknoloji konusunda rekabette öne çıktıklarını söyledi. Ürettikleri vinçlerin AB standartları ile uyumlu, CE sertifikalı olduğunu aktaran Çakmak, “Vinçlerimizin tüm teknik donanımları tam ve eksiksiz” dedi.

Öte yandan İtalya›nın en büyük vinç üreticilerinden B.S.R.L. ile Çakmak Vinç arasında Milano Tahkim Merkezi’nde görülen davanın firmaları lehine sonuçlandığı bilgisini veren Çakmak, şöyle devam etti: “2016 yılından bu yana İtalyan B.S.R.L. ile yaptığımız 3 yıl süreli ve alım garantili sözleşme gereğince Sakarya fabrikasında ürettiğimiz vinçleri İtalyan şirkete düzenli olarak ihraç ettik. Ancak vinçlerimizin tüm teknik donanımları tam ve eksiksiz olmasına rağmen, İtalyan şirket tarafından sözleşme tek tarafl ı olarak feshedildi. Bunun üzerine Milano Tahkim Mahkemesi, İtalyan şirketine karşı açtığımız davada haklı olduğumuza karar vererek mahkemeyi lehimize sonuçlandırdı.”