Çalık Enerji'de Rıdvan Aktürk dönemi
Çalık Enerji'de genel müdürlük görevine Rıdvan Aktürk'ün getirildi.
Çalık Enerji'de genel müdürlük görevine Rıdvan Aktürk'ün getirildiği bildirildi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Doç. Dr. Osman Saim Dinç'in yerine getirilen Aktürk'ün aynı zamanda Çalık Grubu’nun enerji şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi.
Dinç'in, Çalık Enerji'de yönetim kurulu üyeliğine devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Çalık Enerji Genel Müdürlüğü’ne, Çalık Holding iştiraklerinden Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi'nde 2016'dan bu yana genel müdür olarak görev yapmakta olan Rıdvan Aktürk atandı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Aktürk'ün 25 yıldan fazla süredir enerji sektöründe çalıştığı belirtildi.
Kaynak: AA