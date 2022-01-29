Çalık Holding, Afganistan'da elektrik hattı üstlendi

Kerim ÜLKER

Enerji sorunu yaşayan Afganistan’da rejim değişikliği bu soruna çare arıyor. Taliban’ın yönetime geldiği Afganistan’ın elektrik sistemi Türk şirketine emanet. Bunun için Cuma günü Afganistan’ın başkenti Kabil’de önemli bir imza atıldı. Afganistan’ın elektrik kurumu Da Afganistan Breshna Sherkat (DABS), ülkenin enerji hatlarında yeni bir çalışma yapmak için Türkmenistan Yönetimi ile görüştü. 4 günlük resmi ziyaret için Başkent Kabil’e gelen Türkmenistan yönetimi, Afganistan'ın batı kesiminde faaliyet gösteren Noor-al-Jihad trafo merkezini kapsayan bir iletim hattı projesi için bir anlaşma imzaladı.



Afgan enerji kurumu DABS’ın resmi sitesinden duyurulan bilgilere göre Noor-al-Jihad trafo merkezi elektriğinin 110 kV'dan 220 kV'a uzatılması için sözleşmesini Türk şirketi Çalık Holding’e ait Çalık Enerji üstlenecek. Açıklamaya göre proje, çift devre enerji nakil hattını içeriyor. Hatırlanacağı üzere Çalık Holding, Afganistan’ın eski yönetimiyle bir enerji anlaşması imzalamıştı. 2018’de devrik hükümet tarafından imzalanan Asya'nın en önemli enerji projelerinden olan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini Çalık Holding üstlenmişti.



Eski yönetimle 1.6 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı



Çalık Holding'in 1.6 milyar dolarlık Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini üstlenmesi dolayısıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı'nda tören düzenlenmiş, imza törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık katılmıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hattın 750 kilometrelik kısmının Afganistan topraklarından geçeceği, söz konusu hattan elde edilecek yıllık 100 milyon dolarlık transit gelirin doğrudan Afganistan'ın devlet hazinesine aktarılacağı bildirilmişti.

Proje sayesinde Türkmenistan'dan Pakistan'a bin megavat elektrik aktarılacağı belirtilen açıklamada, projenin 3 yıl içerisinde tamamlanacağı kaydedilmişti.